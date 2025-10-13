< sekcia Zahraničie
Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu len 4 telá
Podľa webu The Times of Israel identity štyroch mŕtvych nie sú známe a ani ich počet zatiaľ izraelské úrady nepotvrdili.
Autor TASR
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28. Podľa skupiny ide o „hrubé porušenie dohody“, píše TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„Rodiny rukojemníkov boli šokované a zdesené, keď sa dozvedeli, že dnes budú vrátené len štyri telá zosnulých rukojemníkov z 28, ktorých zadržiava Hamas,“ napísalo fórum vo vyhlásení. „Ide o hrubé porušenie dohody zo strany Hamasu. Očakávame, že izraelská vláda a sprostredkovatelia podniknú okamžité kroky na nápravu tejto závažnej nespravodlivosti,“ dodali rodiny.
Podľa TOI identity štyroch mŕtvych nie sú známe a ani ich počet zatiaľ izraelské úrady nepotvrdili. Viacerým rodinám pozostalých však údajne včera oznámili, že pozostatky ich milovaných im v nedeľu ani pondelok nevrátia.
„Rodiny zosnulých rukojemníkov prežívajú mimoriadne ťažké dni plné hlbokého smútku. Nikoho z rukojemníkov neopustíme. Sprostredkovatelia musia presadiť podmienky dohody a zabezpečiť, aby Hamas zaplatil za toto porušenie,“ dodalo fórum.
