Fórum rodín rukojemníkov vyzýva vládu na ďalšie fázy dohody
Na základe plánu navrhnutého americkým prezidentom Donaldom Trumpom medzi nasledujúce fázy prímeria patrí aj amnestia pre vedúcich predstaviteľov Hamasu.
Autor TASR
Tel Aviv 16. októbra (TASR) - Izraelské zoskupenie Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb vo štvrtok vyzvalo tamojšiu vládu, aby odložila implementáciu ďalších fáz prímeria s palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy v prípade, že militanti nevrátia telá zvyšných rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na základe plánu navrhnutého americkým prezidentom Donaldom Trumpom medzi nasledujúce fázy prímeria patrí aj amnestia pre vedúcich predstaviteľov Hamasu, ktorí odovzdajú zbrane, a zriadenie medzinárodnej Rady mieru, ktorá má spravovať povojnovú Gazu.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu večer pohrozil obnovením bojov v prípade, že sa Hamas nebude držať podmienok prímeria podporovaného Spojenými štátmi, ktorým sa pozastavili boje v Pásme Gazy.
Palestínske militantné hnutie v stredu neskoro večer vrátilo Izraelu ďalšie dve telá a uviedlo, že vrátilo všetkých mŕtvych rukojemníkov, ku ktorým malo aktuálne prístup.
Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. V stredu vo vyhlásení uviedlo, že na vrátenie všetkých zostávajúcich tiel rukojemníkov potrebuje ďalšie vybavenie.
Od pondelka vrátil Hamas na základe dohody o prímerí Izraelu 20 preživších rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov. Vrátil tiež ostatky deviatich z 28 známych mŕtvych rukojemníkov – spolu s ďalším telom, o ktorom však Izrael tvrdí, že nepatrilo žiadnemu z rukojemníkov, pripomína AFP.
