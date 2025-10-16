Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fórum rodín rukojemníkov vyzýva vládu na ďalšie fázy dohody

Ľudia mávajú izraelskými vlajkami počas čakania na časť prepustených izraelských rukojemníkov pred nemocnicou Beilinson v Petach Tikve pri Tel Avive v pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Na základe plánu navrhnutého americkým prezidentom Donaldom Trumpom medzi nasledujúce fázy prímeria patrí aj amnestia pre vedúcich predstaviteľov Hamasu.

Tel Aviv 16. októbra (TASR) - Izraelské zoskupenie Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb vo štvrtok vyzvalo tamojšiu vládu, aby odložila implementáciu ďalších fáz prímeria s palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy v prípade, že militanti nevrátia telá zvyšných rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na základe plánu navrhnutého americkým prezidentom Donaldom Trumpom medzi nasledujúce fázy prímeria patrí aj amnestia pre vedúcich predstaviteľov Hamasu, ktorí odovzdajú zbrane, a zriadenie medzinárodnej Rady mieru, ktorá má spravovať povojnovú Gazu.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu večer pohrozil obnovením bojov v prípade, že sa Hamas nebude držať podmienok prímeria podporovaného Spojenými štátmi, ktorým sa pozastavili boje v Pásme Gazy.

Palestínske militantné hnutie v stredu neskoro večer vrátilo Izraelu ďalšie dve telá a uviedlo, že vrátilo všetkých mŕtvych rukojemníkov, ku ktorým malo aktuálne prístup.

Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. V stredu vo vyhlásení uviedlo, že na vrátenie všetkých zostávajúcich tiel rukojemníkov potrebuje ďalšie vybavenie.

Od pondelka vrátil Hamas na základe dohody o prímerí Izraelu 20 preživších rukojemníkov výmenou za takmer 2000 palestínskych väzňov. Vrátil tiež ostatky deviatich z 28 známych mŕtvych rukojemníkov – spolu s ďalším telom, o ktorom však Izrael tvrdí, že nepatrilo žiadnemu z rukojemníkov, pripomína AFP.
