Fosílie Lucy a Selam si v Prahe prezrelo vyše 210.000 ľudí
Z dôvodu nevyčísliteľnej vedeckej hodnoty sprevádzali ich prepravu aj vystavenie v Prahe mimoriadne bezpečnostné opatrenia.
Autor TASR
Praha 30. októbra (TASR) - Milióny rokov staré fosílie Lucy a Selam, ktoré Česku na dva mesiace požičala Etiópia, si v Národnom múzeu (NM) v Prahe prezrelo vyše 210.000 českých aj zahraničných návštevníkov. Múzeum to uviedlo vo štvrtok v tlačovej správe. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo boli najslávnejšie kostry sveta vystavené v Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Po 60 dňoch, keď mali návštevníci Národného múzea jedinečnú príležitosť stretnúť sa tvárou v tvár s jednými z najstarších známych predkov človeka, zamierili Lucy a Selam domov do Addis Abeby... Unikátnu príležitosť prezrieť si jedny z najvzácnejších paleoantropologických nálezov na svete si za necelé dve mesiace nenechalo ujsť 210.441 návštevníkov z ČR aj zahraničia,“ uviedla Kristina Kvapilová z NM.
Podotkla, že verejnosť mohla originály fosílie Lucy doteraz vidieť mimo Etiópie len počas turné po Spojených štátoch v rokoch 2007 až 2013 a fosíliu Selam len pri jej predstavení v Etiópii v roku 2006. Vzácne nálezy nie sú trvalo vystavené ani v Národnom múzeu Etiópie a ďalšie zapožičanie do zahraničia nie je podľa Kvapilovej v najbližších rokoch v pláne.
Fosília Lucy má približne 3,2 milióna rokov. Objavil ju v roku 1974 Donald Johanson a jeho študent Tom Gray v etiópskom Afarskom trojuholníku v oblasti Hadar. O 25 rokov neskôr v neďalekej lokalite Dikika objavil Zeresenay Alemseged ostatky kostry dieťaťa staršej asi o 100.000 rokov, ktorú nazvali Selam. Ide o najstaršiu dochovanú detskú kostru.
Originálne fosílie sú najcennejšími predmetmi národného kultúrneho dedičstva Etiópie a boli súčasťou úvodu novej expozície Národného múzea v Prahe nazvanej Ľudia a ich predkovia. Podľa Kvapilovej je táto expozícia mimoriadne úspešná. Zahŕňa príbeh celého ľudského rodu - od homininov až po moderného človeka, ktorého spôsob života, obživa či spoločenské usporiadanie sa postupne menili.
