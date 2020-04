Fotograf britského premiéra má údajne príznaky koronavírusu

Londýn 1. apríla (TASR) - Fotograf britského premiéra Borisa Johnsona má príznaky koronavírusu a je v domácej karanténe. Informoval o tom v utorok britský bulvárny denník The Sun odvolávajúci sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou. Správu prevzali aj ďalšie britské médiá vrátane denníka The Daily Mail.



Fotograf Andrew Parsons podľa týchto informácií pred niekoľkými dňami navštívil provizórnu nemocnicu pre pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Denník The Sun uvádza, že Parsons koronavírus má, nepíše však, či mu ho potvrdili lekárske testy.



Správu sa pokúšala overiť aj agentúra Reuters, Parsons však dosiaľ na jej žiadosti o vyjadrenie nereagoval. Hovorca premiéra Johnsona zase agentúre odkázal, že sa k správe nebude vyjadrovať.



Parsons fotil Borisa Johnsona 26. marca pred jeho rezidenciou na Downing Street, kde sa premiér zapájal do potlesku zdravotníkom, ktorým tak spolu s ostatnými spoluobčanmi vyjadroval vďaku za prácu, ktorú odvádzajú v boji s koronavírusom.



Johnson hneď nasledujúci deň oznámil, že mu testy potvrdili nákazu koronavírusom, pričom symptómy mal už pred potleskom zdravotníkom. Niekoľko hodín po premiérovi ohlásil pozitívny výsledok na koronavírus aj britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Do izolácie pre symptómy koronavírusu ešte v ten istý deň vstúpil aj hlavný zdravotnícky poradca vlády Chris Whitty a o niekoľko dní neskôr aj poradca premiéra Dominic Cummings.



Fotograf Parsons však napriek premiérovmu pozitívnemu výsledku naďalej pokračoval vo svojej práci, pričom 27. marca pracovne navštívil provizórnu nemocnicu Nightingale pre pacientov nakazených koronavírusom vo východnej časti Londýna. Nasledovný deň zase fotografoval zamestnancov verejného sektora v rezidencii na Downing Street na stretnutí, ktorému predsedal Johnson prostredníctvom videokonferencie.