Fotograf Salgado podporil Lulu pred druhým kolom prezidentských volieb

Rio de Janeiro 27. októbra (TASR) - Uznávaný brazílsky fotograf-dokumentarista Sebastiao Salgado vyzval v stredu svojich spoluobčanov, aby v druhom kole prezidentských volieb nezvolili súčasného krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Salgado odsúdil Bolsonarovu "samovražednú" a "deštruktívnu" politiku v súvislosti s covidovou pandémiou a necitlivým prístupom k amazonskému dažďovému pralesu, pričom verejne vyjadril podporu jeho ľavicovému protikandidátovi, exprezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi.



Salgado (78), známy svojimi strhujúcimi čiernobielymi snímkami prírodných scenérií aj ľudských katastrof, to uviedol vo videu na Instagrame, štyri dni pred druhým kolom volieb, ktoré označil za "dramatický moment v dejinách Brazílie".



"Bolsonarova vláda je zodpovedná za smrť státisícov Brazílčanov skrze samovražednú politiku v oblasti covidu", uviedol Salgado, narážajúc na vyše 680.000 životov, ktoré si toto epidemické ochorenie vyžiadalo v Brazílii.



"Je to vláda, ktorá masívne ničí amazonský dažďový prales a ktorá nerešpektuje pôvodné komunity a menšiny," dodal.



Fotoreportér - naopak - vyzdvihol Lulu za jeho "kolosálne pôsobenie" na čele krajiny v rokoch 2003 - 2010. "Brazíliu skutočne premenil na rozvíjajúcu sa krajinu, ktorá bola vysoko uznávaná na medzinárodnej úrovni," povedal Salgado.



"Dnes sme rozdelení, už sa nerozprávame so svojimi priateľmi, príbuznými. Musíme hlasovať za zjednotenie Brazílie a za demokraciu," zdôraznil fotograf, ktorého najnovšia výstava s názvom "Amazónia" od minulého roka putuje po svetových metropolách.



Išlo o posledný apel celebrít pred nedeľňajším druhým kolom volieb, ktoré podporili aj legendárny spevák Caetano Veloso (Lula) či futbalová superhviezda Neymar (Bolsonaro).