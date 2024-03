Fotografie boxujúceho Macrona vyvolali kritiku i pozitívne reakcie

Paríž 21. marca (TASR) - Fotografka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zverejnila na sociálnej sieti Instagram jeho dve fotografie, ako udiera do boxerského vreca. TASR informuje podľa štvrtkových správ z webových stránok stanice BBC a denníka The Guardian.



Používatelia sociálnych sietí Macrona prirovnali k Rockymu Balboovi, boxerovi so série filmov Rocky. Niektorí však pripomenuli načasovanie zverejnenia snímok. Macron minulý štvrtok (14. marca) zopakoval, že možnosť vyslania západných vojsk na Ukrajinu by sa nemala vylúčiť, hoci si to súčasná situácia nevyžaduje, uviedla agentúra AP.



Niektorí kritici na sociálnych sieťach pochybujú o pravosti fotografií v spojitosti s ich možnou úpravou pred zverejnením, píše BBC. Pripomenuli veľkosť prezidentovho bicepsu a zverejnili fotografiu Macrona s menším obvodom ramena. Ďalší uviedli, že Macron (46) sa na fotografiách pripravuje vyzvať na súboj Rusko a ruského prezidenta Vladimira Putina (71). V minulosti boli v rámci propagandy opakovane zverejnené fotografie ruského prezidenta Putina s obnaženou hruďou, ako dôkaz jeho telesnej zdatnosti.



Expert na vzťahy s verejnosťou Gaspard Gantzer pre francúzske médiá uviedol, že Macron fotografiami chcel ukázať, že sa nelíši od ostatných Francúzov a je v dobrej fyzickej kondícii. BBC dodáva, že jeho manželka Brigitte Macronová vlani v novembri uviedla, že prezident dvakrát do týždňa absolvuje tréning boxu.