Fotografiou roka v súťaži UNICEF sa stala snímka študujúcej Afganky
Berlín 19. decembra (TASR) - Víťazom súťaže Detského fondu OSN (UNICEF) o najlepšiu fotografiu roku 2025 sa stala snímka zachytávajúca desaťročné dievča v Afganistane, ktoré sa sústredene učí zo svojej učebnice, informovala v piatok agentúra DPA. Autorkou snímky je francúzska fotožurnalistka Elise Blanchardová, ktorej sa tento záber podaril v odľahlej dedine východne od Kábulu.
UNICEF doplnil, že fotografia dievčaťa menom Hadžira je stelesnením neochvejnej odolnosti miliónov afganských dievčat, ktorým vláda fundamentalistického hnutia Taliban zakazuje prístup k stredoškolskému vzdelaniu.
Patrónka UNICEF v Nemecku, manželka nemeckého prezidenta Elke Büdenbenderová, na margo víťaznej fotografie uviedla, že pre mnohé dievčatá v Afganistane znamená detstvo boj za niečo, čo by malo byť samozrejmosťou: právo na vzdelanie.
UNICEF vo svojom vyhlásení doplnil, že v Afganistane je v súčasnosti prístup k vzdelaniu upieraný viac ako 2,2 miliónu dievčat. Prístup k vzdelaniu sa však zhoršuje aj pre chlapcov: počet detí zapísaných do škôl stagnuje a mnoho školákov ukončuje svoju dochádzku predčasne. Organizácia OSN upozornila, že afganské deti, najmä dievčatá, strácajú oveľa viac než len čas strávený na vyučovaní – prichádzajú o sociálne väzby, osobný rozvoj a možnosť formovať si vlastnú budúcnosť.
Druhé miesto v súťaži získala Natalya Saprunova, narodená v Rusku a žijúca vo Francúzsku, za fotografiu zo svojej reportáže z Mongolska, kde deti trpia extrémnym znečistením ovzdušia. Snímka zachytáva batoľatá spiace v škôlke v blízkosti čističky vzduchu, ktorá má v spálni znižovať koncentráciu škodlivých látok.
Tretie miesto obsadil indický fotograf Sourav Das, ktorý často dokumentoval krutý osud detí bojujúcich o prežitie v najťažších podmienkach. Témou jeho snímky je detstvo v meste Džharia, ktoré sa nachádza v blízkosti jedného z najväčších uhoľných polí Indie. Pod povrchom tam horí podzemný požiar, ktorý spôsobuje veľké environmentálne škody.
UNICEF dodal, že všetky tri fotografie zobrazujú rôzne aspekty neistých životných podmienok miliónov detí na celom svete, ktorých práva sú denne porušované – a príliš často zostávajú pre verejnosť neviditeľné.
