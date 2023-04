Fotoreportáž AP z Ukrajiny: Rodiny padlých nesú v sebe bolesť z vojny

Žena plače počas spomienkovej slávnosti pri príležitosti ročného výročia začiatku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou na cintoríne v Buchu v piatok 24. februára 2023. Foto: TASR/AP

Príbuzný drží sviečku počas pohrebu muža pri Kyjeve na Ukrajine v stredu 22. februára 2023. Foto: TASR/AP

Žena plače, keď rakva muža prechádza okolo jeho pohrebu v jeho rodnej dedine Kniazhychi, východne od Kyjeva na Ukrajine, v pondelok 13. februára 2023. Foto: TASR/AP

64-ročná žena plače počas spomienkovej slávnosti pri príležitosti ročného výročia začiatku vojny medzi Ruskom a Ukrajinou v Buchu v piatok 24. februára 2023. Foto: TASR/AP

Žena plače nad rakvou svojho manžela, ukrajinského vojenského vojaka, ktorý bol zabitý na východe krajiny počas jeho pohrebu v Kyjeve na Ukrajine v sobotu 11. februára 2023. Foto: TASR/AP

Žena plače vedľa tela svojho manžela počas jeho pohrebu v Bielej Cerke pri Kyjeve na Ukrajine v stredu 22. februára 2023. Foto: TASR/AP

Dievča stojí v stredu 22. februára 2023 vedľa tela svojho otca počas jeho pohrebu v Bila Cerkva neďaleko Kyjeva na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Kyjev 5. apríla (TASR) - V mestách a dedinách blízko ukrajinského hlavného mesta Kyjev sa koná mnoho pohrebov. Matky pochovávajú synov, deti otcov. Vojna rozpútaná Ruskom na Ukrajine vstúpila do druhého roka a pri obrane vlasti na frontoch umierajú zástupy ľudí.Pre nich je už po boji. Zaplatili tú najvyššiu cenu. Bolesť z vojny budú ďalej v sebe niesť ich rodičia, deti, súrodenci a manželky či manželia. V stredu to napísala tlačová agentúra AP a pripojila fotoreportáž Národ v slzách.Vznikla v okolí Kyjeva, kde sa konalo veľa pohrebov vojakov zabitých v bojoch na Donbase. Rovnaké scény sa však opakujú deň za dňom, týždeň za týždňom v dedinách a mestách po celej Ukrajine. Ľudia padlí na bojiskách sa vracajú naposledy domov.Drvivá väčšina z nich neboli vojaci a vojačky z povolania. Tesár, ornitológ, pekár, lekárnik, študent - všetci zanechali svoje civilné životy a bojovali vo vojne.V malých dedinách, kde kedysi viedli bežný život, do ich domovov prichádzajú ľudia z celej obce, aby psychicky podržali žialiace rodiny a potom spoločne pochovali padlých vo vojenských uniformách.