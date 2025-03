Fotoreportéra AFP zadržaného na proteste v Turecku prepustili

Istanbul 27. marca (TASR) — Súd v Turecku vo štvrtok prepustil na slobodu fotografa tlačovej agentúry AFP Yasina Akgula, ktorý bol zadržaný tento týždeň, keď dokumentoval dianie na protestoch proti perzekúcii istanbulského primátora Ekrema Imamogla. S odvolaním sa na fotografovho právnika o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Akgul bol jedným zo siedmich tureckých novinárov, ktorých polícia zadržala v mieste ich bydliska. Následne boli obvinení z účasti na nelegálnych zhromaždeniach a pochodoch a z neuposlúchnutia nariadenia polície, aby sa demonštranti rozišli.



Generálny riaditeľ AFP Fabrice Fries označil Akgulovo vzatie do väzby za neprijateľné. Zdôraznil, že Akgul nebol aktívnym účastníkom protestu, iba o ňom informoval ako novinár a mal by byť urýchlene prepustený.



V Turecku sa najväčšie demonštrácie od ruku 2013 začali po 19. marci, keď polícia zatkla Imamogla na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že polícia do utorkového poobedia zatkla 1418 demonštrantov, medzi ktorými bolo aj jedenásť novinárov.



AFP pripomenula, že v rebríčku Svetového indexu slobody tlače za rok 2024 sa Turecko nachádza na 158. zo 180. miest. Tento rebríček každoročne zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).