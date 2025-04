Fox News označila Kyjev za ruské mesto, Ukrajina žiada ospravedlnenie

Kyjev 20. apríla (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí ostro kritizovalo americkú televíziu Fox News za to, že v popisku reportáže omylom označila Kyjev za „ruské mesto“. TASR o tom informuje na základe nedeľňajšej správy agentúry DPA.



„Pokiaľ išlo o omyl a nie o úmyselné politické vyhlásenie, malo by nasledovať ospravedlnenie a vyšetrovanie (s cieľom zistiť), kto sa dopustil tejto chyby,“ napísal v nedeľu na platforme X hovorca ministerstva.



K chybe došlo v reportáži z veľkonočných bohoslužieb, keď Fox News vysielala zábery z Kyjeva, Moskvy a Vatikánu a v sprievodom texte označila Kyjev za súčasť Ruska.



Televízia si za to vyslúžila kritiku vzhľadom na svoju reputáciu média stotožňujúceho sa s názormi amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa podľa všetkého snaží dlhodobo udržiavať priateľské vzťahy s Kremľom, píše DPA.



Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu pred viac ako tromi rokmi vo februári 2022, pričom už v prvých dňoch konfliktu zaútočilo aj na ukrajinské hlavné mesto, pripomína DPA.