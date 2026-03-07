Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fox News: Spojené štáty vyšlú na Blízky východ tretiu lietadlovú loď

Na snímke z 10. augusta 2014 stíhačka pristáva po bojovej operácii na ciele militantov skupiny Islamského štátu v Iraku, na lietadlovej lodi USS George H.W. Bush v Perzskom zálive. Foto: TASR/AP

Lietadlová loď USS Abraham Lincoln ostáva naďalej nasadená v Arabskom mori.

Washington/Teherán 7. marca (TASR) - Spojené štáty na pomoc v prebiehajúcom konflikte s Iránom vyšlú na Blízky východ už tretiu lietadlovú loď. Informáciu priniesla v piatok televízna stanica Fox News odvolávajúca sa na Americký námorný inštitút (USNI), píše TASR.

Lietadlová loď USS George H.W. Bush údajne prepláva Atlantický oceán a zamieri do východného Stredomoria, odkiaľ sa medzičasom najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald R. Ford presunula cez Suezský prieplav do Červeného mora. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln ostáva naďalej nasadená v Arabskom mori.
