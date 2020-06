Fox News: Trump by sa z volieb mohol stiahnuť pre nízke preferencie

Washington 29. júna (TASR) - Viacero politikov z americkej republikánskej strany naznačilo, že by prezident Donald Trump mohol pred prezidentskými voľbami v novembri odstúpiť z boja o opätovné získanie úradu v prípade, že sa jeho volebné preferencie v blízkej budúcnosti nezlepšia. S odvolaním sa na vyjadrenia republikánov, ktorí si neželali byť menovaní, o tom pondelok informovala stanica Fox News na svojej webovej stránke.



Trump zaznamenal v predvolebných prieskumoch z posledných týždňov pokles voličov. Zmenu v tomto smere podmienila najmä kritika Američanov k jeho riešeniu súčasnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu, ako aj rasových napätí spojených s policajnou brutalitou, ktoré momentálne rezonujú v americkej spoločnosti.



"Ešte je priskoro, ale ak sa čísla v prieskume zhoršia, scenár, že odstúpi, sa stáva predstaviteľným," povedal pre Fox News nemenovaný predstaviteľ republikánskej strany.



"Už som túto informáciu zachytil, ale pochybujem, že je pravdivá. Odhadujem, že odstúpi, ak si bude myslieť, že nemá žiadne šance na výhru," vyjadril sa druhý republikán.



Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Ipsos pre agentúru Reuters by Biden získal 47 percent hlasov, kým Trumpa by volilo 37 percent Američanov. Prieskum sa uskutočnil od 22. do 23. júna a zúčastnilo sa ho 934 registrovaných voličov. Prezidentské voľby v USA sa uskutočnia 3. novembra.