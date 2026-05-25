< sekcia Zahraničie
Fox News: Trump dal Iránu päť až sedem dní na uzavretie dohody
Podľa zdrojov Teherán so zmluvou v princípe súhlasil.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 25. mája (TASR) - Rámcová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je „na 95 percent hotová“, informovala v nedeľu televízia Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa nich Teherán so zmluvou v princípe súhlasil, píše TASR.
„Ešte nemáme dohodu. Nebudeme ju podpisovať dnes (v nedeľu) ani zajtra,“ povedal nemenovaný zástupca administratívy USA a dodal, že prezident Donald Trump chce „dať (Iránu) ešte päť, šesť alebo sedem dní“, aby boli rokovania úspešne dokončené.
„Máme dohodu o jadrových zásobách (Iránu) a Hormuzskom prielive, ale stále rokujeme o formuláciách,“ povedal predstaviteľ americkej vlády. Zároveň zopakoval Trumpove slová o možnosti obnovenia úderov na Irán. „Určite neuzavrieme zlú dohodu. Máme aj iné možnosti a môžeme obnoviť vojenské útoky, ak sa dohoda nedosiahne,“ povedal.
Prezident USA v nedeľu oznámil, že svojim vyjednávačom nariadil, aby sa pri rokovaniach o dohode s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zase v nedeľu pre denník The New York Times (NYT) povedal, že dohovor s Iránom si získal podporu v regióne, no dohodu o otázkach jadrového programu Teheránu nemožno dosiahnuť za 72 hodín.
Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.
„Ešte nemáme dohodu. Nebudeme ju podpisovať dnes (v nedeľu) ani zajtra,“ povedal nemenovaný zástupca administratívy USA a dodal, že prezident Donald Trump chce „dať (Iránu) ešte päť, šesť alebo sedem dní“, aby boli rokovania úspešne dokončené.
„Máme dohodu o jadrových zásobách (Iránu) a Hormuzskom prielive, ale stále rokujeme o formuláciách,“ povedal predstaviteľ americkej vlády. Zároveň zopakoval Trumpove slová o možnosti obnovenia úderov na Irán. „Určite neuzavrieme zlú dohodu. Máme aj iné možnosti a môžeme obnoviť vojenské útoky, ak sa dohoda nedosiahne,“ povedal.
Prezident USA v nedeľu oznámil, že svojim vyjednávačom nariadil, aby sa pri rokovaniach o dohode s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zase v nedeľu pre denník The New York Times (NYT) povedal, že dohovor s Iránom si získal podporu v regióne, no dohodu o otázkach jadrového programu Teheránu nemožno dosiahnuť za 72 hodín.
Portál Axios uviedol, že možná zmluva by predĺžila prímerie o 60 dní, počas ktorých by bol znovu otvorený Hormuzský prieliv, Irán by mohol predávať ropu a obe strany by viedli rokovania o jeho jadrovom programe.