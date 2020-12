Trump chce v roku 2024 údajne opäť kandidovať na prezidenta USA

Washington 1. decembra (TASR) – Dosluhujúci americký prezident Donald Trump za zatvorenými dverami povedal svojim poradcom, že chce znovu kandidovať v ďalších prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v roku 2024. Informovala o tom v utorok americká televízia Fox News, podľa ktorej by svoju opätovnú kandidatúru mohol oficiálne oznámiť ešte pred januárovou inauguráciou novozvoleného prezidenta Joea Bidena.



Trump stále oficiálne nepriznal svoju porážku a opakuje obvinenia, že jeho demokratický súper vo voľbách z 3. novembra zvíťazil vďaka podvodom, čo však nedoložil žiadnymi dôkazmi. Jeho opakované snahy o zvrátenie výsledku volieb prostredníctvom opätovného prepočítavania hlasov v kľúčových štátoch a právnych krokov neboli úspešné.



Odchádzajúci šéf Bieleho domu zatiaľ o svojej prípadnej opätovnej kandidatúre odmietal hovoriť. Podľa redaktora Fox News Johna Robertsa, ktorý pokrýva dianie v Bielom dome, však Trump už svoju ďalšiu prezidentskú kandidatúru oznámil v kruhu svojich najbližších poradcov. Verejne by ju mohol ohlásiť ešte pred 20. januárom 2021, keď sa má konať inaugurácia Joea Bidena.



Podľa analytikov by to mohlo odradiť prípadných ďalších prezidentských kandidátov z radov Republikánskej strany, ktorí by mali obavy postaviť sa Trumpovi a celkom zmeniť dynamiku budúcich volieb v USA.



Výsledky prezidentských volieb z 3. novembra musí oficiálne potvrdiť všetkých 50 amerických štátov, kým sa 14. decembra zíde Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie. Všetky námietky voči výsledkom musia byť vyriešené do 8. decembra. Biden s výrazným náskokom vyhral na počet voliteľov aj na počet hlasov voličov.