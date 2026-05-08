USA podnikli údery na Irán, informovali médiá
Autor TASR
Washington 8. mája (TASR) - Americká armáda vo štvrtok večer podnikla údery na iránske prístavné mesto Bandar Abbás a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive, povedal pre stanicu Fox News nemenovaný americký predstaviteľ s tým, že nejde o obnovenie bojov alebo ukončenie prímeria zo začiatku apríla. Iránske médiá medzičasom informovali o výbuchoch v oboch miestach a iránskych odvetných útokoch na americké plavidlá. Zatiaľ čo Teherán obvinil Washington z porušenia prímeria, armáda USA tvrdila, že Irán bezdôvodne zaútočil na tri americké torpédoborce. informuje TASR.
Vysokopostaveného amerického činiteľa citovala v príspevku na sieti X spravodajkyňa stanice Fox News Jennifer Griffinová. Podobne novinár portálu Axios Barak Ravid s odvolaním sa na predstaviteľa USA uviedol, že americká armáda udrela na „iránske ciele v oblasti Hormuzského prielivu“.
Iránske štátne médiá krátko predtým tvrdili, že americké námorníctvo v úžine sa v nadväznosti na americký útok na iránsky ropný tanker stalo terčom iránskej raketovej paľby. Zásah údajne dostali tri torpédoborce, ktoré boli nútené ustúpiť do Ománskeho zálivu.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X uviedlo, že iránske sily zaútočili raketami, dronmi a malými člnmi na trojicu amerických torpédoborcov, keď preplávali Hormuzským prielivom. Žiaden z nich podľa vyhlásenia nebol zasiahnutý. Americká armáda v reakcii vykonala údery na „iránske vojenské zariadenia“ zodpovedné za útok.
Naopak, iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá obvinilo Spojené štáty z porušenia podmienok prímeria útokmi na plavidlá v Hormuzskom prielive, ako aj na iné miesta na juhu Iránu „v spolupráci s niektorými krajinami v regióne“. Iránske sily podľa velenia „v odvete udreli americké vojnové plavidlá“.
K najnovším úderom došlo v čase, keď Spojené štáty čakali na odpoveď Iránu na svoj návrh, ktorý by mal zastaviť boje medzi oboma krajinami, napísala agentúra Reuters. Medzi USA a Iránom platí od začiatku apríla krehké prímerie.
