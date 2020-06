FRA: Európania tmavšej pleti sú pravidelným terčom rasistických útokov

Brusel 5. júna (TASR) - Občania členských krajín Európskej únie, ktorí sú tmavšej pleti, sa pravidelne stávajú terčom nenávistných a rasistických prejavov. Upozornila na to v piatok Agentúra EÚ pre základné práva (FRA).



Agentúra so sídlom vo Viedni zároveň vyzvala vlády členských krajín EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie zamerané proti rasizmu.



"Rasové obťažovanie, násilie a etnická diskriminácia sú v Európe celkom bežné," uvádza sa vo vyhlásení FRA.



Agentúra vychádza z výsledkov svojho nedávneho prieskumu vykonaného na respondentoch inej ako bielej pleti v 12 členských štátoch EÚ. Až 30 percent opýtaných v ňom uviedlo, že sa stali terčom predmetom rasovo motivovaného obťažovania a päť percent, že boli pre svoju farbu pleti napadnutí.



V prieskume, ktorý FRA uskutočnila pred dvoma rokmi, štvrtina opýtaných rovnako uviedla, že ich v posledných piatich rokoch vypočúvala polícia. Približne 41 percent zo zatknutých spresnilo, že ich rasový pôvod bol hlavnou príčinou ich zadržania a vypočúvania.



"Nikto by sa nemal stať cieľom len kvôli svojej farbe pleti. Nikto by sa nemal báť, že ho polícia zastaví len preto, že má inú farbu pokožky," uviedol v správe pre médiá riaditeľ agentúry FRA Michael O'Flaherty.



Podľa jeho slov všetky európske krajiny musia spolupracovať, aby boli rasistické praktiky odstránené "raz a navždy".



(spravodajca TASR Jaromír Novak)