FRA: Pakt EÚ môže zabrániť vo využívaní migrantov na politické účely

Viedeň 23. júla (TASR) - Pakt o migrácii a azyle Európskej únie by mohol pomôcť zabrániť tomu, aby nepriateľskí aktéri využívali migrantov a utečencov na vyvíjanie tlaku na členské štáty, uviedla v stredu Agentúra EÚ pre základné práva (FRA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Niektoré krajiny mimo Európskej únie opakovane posielali migrantov a utečencov k vonkajším hraniciam členských štátov s cieľom vyvíjať na ne tlak, uviedla FRA v dokumente venovanom tejto téme. Pakt EÚ o migrácii by mal nadobudnúť platnosť v polovici roka 2026 a umožní krajinám rýchlejšie vracať odmietnutých žiadateľov o azyl, upresnila FRA.



„Účinné a rýchle zavádzanie návratových konaní pri plnom rešpektovaní platnej ochrany môže odradiť od zneužívania migrantov a utečencov na politické účely,“ uvádza sa v dokumente agentúry. Podľa jej slov by členské krajiny mohli zaviesť sankcie na „nepriateľské“ štáty či v rámci opatrení obmedziť víza pre osoby z týchto krajín.



Napríklad Poľsko už v minulosti obvinilo Bielorusko a Rusko, že privážajú ľudí z Afganistanu, Iraku, Etiópie a ďalších krajín k svojim hraniciam s členskými štátmi EÚ a následne sa pokúšajú nasmerovať ich cez hranice, píše AFP. Ľudskoprávne skupiny následne obvinili Varšavu z nezákonného či občas násilného vytláčania ľudí späť za hranice.



V rokoch 2023 a 2024 zomrelo na pozemnej hranici EÚ s Bieloruskom takmer 60 ľudí, mnohí z nich na podchladenie po tom, čo tam uviazli, uviedla agentúra FRA. Nový pakt umožní členom EÚ prednostne vybaviť žiadosti o azyl od osôb, ktoré sú cieľom takéhoto zneužívania, a nasadiť na pomoc dodatočný personál.



„Namiesto trestania migrantov a utečencov, ktorí sú využívaní a zneužívaní na politické ciele, musia krajiny EÚ nasmerovať svoje opatrenia proti nepriateľským aktérom,“ uviedla riaditeľka FRA Sirpa Rautiová. Zároveň podotkla, že niektoré terajšie rozhodnutia štátov v tejto oblasti narúšajú ochranu základných práv migrantov.