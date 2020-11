Bývalého vodcu ETA vydajú do Španielska

Paríž 4. novembra (TASR) – Francúzsky najvyšší odvolací súd v stredu rozhodol o vydaní bývalého vodcu separatistickej skupiny Baskicko a jeho sloboda (ETA) Joseho Terneru do Španielska. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia francúzskej justície.



Súd tak potvrdil vlaňajšie rozhodnutie francúzskych úradov o vydaní v súčasnosti 69-ročného Ternuru do Španielska na základe medzinárodného práva. Exvodca ETA sa však vtedy proti rozsudku súdu odvolal.



Pred jeho vydaním však vo Francúzsku s Ternerom prebehnú ešte dve súdne pojednávania, ktoré sú naplánované na február a jún budúceho roka.



Bývalého šéfa ETA zatkli v máji 2019, od konca júla tohto roka sa nachádza v domácom väzení v Paríži a je zároveň povinný nosiť elektronický náramok na monitorovanie pohybu.



Ternera bol vo Francúzsku v neprítomnosti odsúdený za spolčovanie sa v teroristickej skupine na 15 rokov väzenia. Prvýkrát ho odsúdili v roku 2010 na sedem rokov odňatia slobody, tento trest mu zvýšili o osem rokov v roku 2017. Keďže však na čítaní verdiktu nebol prítomný, v oboch prípadoch požiadal o vyhlásenie nového súdneho konania.



José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, známejší pod prezývkou Josu Ternera, viedol skupinu ETA v rokoch 1977-92 a je považovaný za hlavného organizátora série bombových a iných útokov v 80. rokoch.



Španielske úrady po ňom pátrali od roku 2002, a to najmä v súvislosti s podozrením, že je zapletený do útoku na policajné kasárne v severošpanielskom meste Zaragoza, ku ktorému došlo ešte v roku 1987. Zahynulo pri ňom 11 ľudí vrátane detí.