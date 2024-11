Frakcia okolo AfD chce, aby Trump vystúpil v Európskom parlamente

Brusel 15. novembra (TASR) - Ultrapravicová frakcia Európa suverénnych národov (ESN) chce, aby novozvolený americký prezident vystúpil v Európskom parlamente (EP). Podľa nej by tým ukázal odhodlanie oživiť vzťahy medzi EÚ a USA. Túto výzvu adresovala frakcia predsedníčke europarlamentu Roberte Metsolovej v liste, ku ktorému sa dostala agentúra DPA, píše TASR.



List, ktorý je datovaný 12. novembrom, podpísali europoslanec za krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) René Aust a poľský zákonodarca Stanislaw Tyszka ako spolupredsedovia ESN. Pridala sa k nim aj Christine Andersonová, europoslankyňa za AfD a tiež členka výkonného výboru ESN.



Metsolová na tento odkaz pozvať Trumpa do EP doteraz verejne nereagovala. Jej tím však uviedol, že vždy zvažuje všetky návrhy politických frakcií europarlamentu. Zároveň podotkol, že na podobné vystúpenie už má otvorenú a časovo neobmedzenú pozvánku súčasný americký prezident Joe Biden.



Naopak, v iných politických skupinách europarlamentu panujú všeobecné obavy z volebného víťazstva Trumpa a republikánov a tiež z blížiaceho sa konca funkčného obdobia Bidena, ktorý bol podľa DPA viac naklonený transatlantickej spolupráci.



Hospodárske vzťahy medzi EÚ a USA sa narušili už počas prvého pôsobenia Trumpa v prezidentskom úrade. V kampani pred nedávnymi voľbami opakovane prisľúbil zvýšiť clo na všetok dovoz o 10 až 20 percent, v prípade importu z Číny dokonca o 60 percent.



V Európe sa takisto vyskytujú obavy, že Trumpova administratíva by mohla zastaviť vojenskú pomoc pre napadnutú Ukrajinu a prinútiť ju rokovať s Ruskom o ústupkoch.