Frakcia suverenistov združuje najmä poslancov ultrapravicových síl

Brusel 10. júla (TASR) - Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) našla dostatok partnerov z iných členských krajín EÚ na to, aby vytvorila vlastnú politickú frakciu v Európskom parlamente (EP). Tá bola doteraz uvádzaná ako Suverénni a mala by sa nazývať Európa suverénnych národov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Tlačové agentúry APA a DPA v stredu upozornili na vyhlásenie hovorkyne spolupredsedníčky AfD Alice Weidelovej, že sa našiel dostatok poslancov pre novú frakciu. Predseda českého opozičného hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura už v utorok naznačil, že nová politická skupina združená okolo 14 poslancov AfD bude mať názov Európa suverénnych národov, čo bol práve návrh nemeckej strany.



Podľa prvých známych údajov novú frakciu tvorí zatiaľ 28 až 30 zástupcov z deviatich členských krajín EÚ. Jadrom skupiny je 14 europoslancov z AfD. Ďalšími členmi by mali byť šiesti poslanci poľskej strany Konfederácia slobody a nezávislosti (Konfederacja), traja členovia hnutia Koniec zábavy (SALF) zo Španielska, traja za bulharské protieurópsky zamerané hnutie Obroda, dvaja poslanci za Republiku zo Slovenska, po jednom zástupcovi za českú SPD, francúzske protiimigračné hnutie Reconquete, Našu domovinu (MHM) z Maďarska a Únie ľudu a spravodlivosti z Litvy.



To znamená, že skupine sa podarilo nájsť potrebný minimálny počet 23 poslancov z najmenej siedmych členských krajín EÚ.



Weidelovej hovorkyňa uviedla, že nová skupina je otvorená ďalším členom. Tí môžu pribudnúť z Demokratického vlasteneckého hnutia (NIKH) z Grécka, poľskej strany Národné hnutie (RN) či rumunskej ultrapravicovej a populistickej strany SOS Romania.



Lídrom frakcie by mal byť poslanec za AfD René Aust.



Doterajšie či nové frakcie v europarlamente musia svoj názov a zloženie oznámiť predsedníctvu EP do 15. júla. V politickom vyhlásení musia definovať aj hodnoty, ktoré chcú presadzovať, a hlavné politické ciele. Vyhlásenie musí obsahovať aj mená poslancov spolu s ich vyhlásením, že majú rovnakú politickú príslušnosť.



Od 16. do 19. júla bude v Štrasburgu ustanovujúce plenárne zasadanie EP, kde si europoslanci zvolia predsedu a 14 podpredsedov a kvestorov, predsedov a podpredsedov výborov a delegácií.



Vznik suverenistov znamená, že z hľadiska počtu členov to bude najmenšia frakcia v EP, aj keď sa im podarí zozbierať predpokladaných 35 mandátov. Svoje sily však pri schvaľovaní a úprave legislatívy EÚ môže spájať so silnejšou frakciou Patrioti pre Európu, zloženou rovnako z predstaviteľov viacerých krajne pravicových strán, a s euroskeptickou frakciou Európski konzervatívci a reformisti (ECR).











