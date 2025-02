Frakcie: Európa sa nemôže spoliehať na USA pri obrane hodnôt a záujmov

Brusel 18. februára (TASR) - Európa sa už viac nemôže plne spoliehať na Spojené štáty pri obrane spoločných hodnôt a záujmov vrátane podpory Ukrajiny. S touto novou skutočnosťou sa musí vyrovnať a zdvojnásobiť svoje úsilie pri posilňovaní obrany Ukrajiny a európskej bezpečnosti. Uviedli to v utorkovom spoločnom vyhlásení štyri frakcie Európskeho parlamentu - Európska ľudová strana (EPP), Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D), Obnovme Európu (RE) a Zelení/Európska slobodná aliancia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Štvorica frakcií vyhlásenie zverejnila po rokovaniach medzi americkými a ruskými zástupcami v Saudskej Arábii, ktorí sa okrem iného dohodli čím skôr začať proces vedúci k urovnaniu vojny na Ukrajine. Na rokovaniach v Rijáde neboli pozvaní predstavitelia Ukrajiny ani Európskej únie.



"O Ukrajine nemožno rokovať bez nej a bez Európskej únie. O európskej bezpečnosti nemožno rokovať bez EÚ," upozornili europoslanci. EÚ by podľa nich mala zaistiť, aby bola Ukrajina v najsilnejšej možnej vojenskej pozícii, a prijať legislatívu, ktorá bloku umožní zabaviť zmrazený ruský majetok v hodnote viac ako 200 miliárd eur.



"Európska únia a jej členské štáty nemajú inú možnosť, ako spolu s NATO a podobne zmýšľajúcimi spojencami, ktorí nie sú jej členmi, okamžite prijať opatrenia na investovanie do účinnejšej a viac integrovanej európskej bezpečnostnej a obrannej architektúry," zdôraznili vo vyhlásení. Frakcie si podľa neho uvedomujú naliehavosť a potrebu konať rýchlo s cieľom zabezpečiť potrebné financovanie obrannej politiky EÚ.



Hoci členské štáty Únie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 výdavky na obranu zvýšili, priznávajú, že je potrebné konať rýchlejšie, aby dokázali čeliť hrozbe zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, napísala AFP. EÚ sa podľa agentúry obáva, že ak Trump uzavrie za jej chrbtom nevýhodnú dohodu s Kremľom, tak sa blok ocitne tvárou v tvár posilnenému a vyzbrojenému Rusku.



"Európa sa už nemôže plne spoliehať na Spojené štáty pri obrane našich spoločných hodnôt a záujmov vrátane pokračujúcej podpory zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny," dodali európske frakcie s tým, že treba vybudovať presvedčivý a silný odstrašujúci prostriedok proti akejkoľvek agresii.