Frakcie v EP kritizujú blokovanie vstupu ukrajinského obilia do EÚ

Brusel/Štrasburg 18. apríla (TASR) - Dve najväčšie politické frakcie v Európskom parlamente (EP), Európska ľudová strana (EPP) a socialisti a demokrati (S&D), v utorok odsúdili jednostranné kroky Poľska, Maďarska a Slovenska na zákaz vstupu ukrajinského obilia do EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Frakcia EPP vyzvala tri uvedené krajiny, aby neoslabovali Ukrajinu a uistili sa, že ukrajinské obilie sa dostane do Afriky. Ich blokovania prepravy obilia nepomôže ani Ukrajine, ani mimoeurópskym štátom, ktoré najviac trpia rastúcimi cenami potravín. Podľa ľudovcov európske vlády nesmú počas vojny konať na úkor solidarity s Ukrajinou.



"Pred jednostranným rozhodnutím o zablokovaní vývozných ciest pre ukrajinský tovar musíme mať podrobné informácie, prečo toto obilie alebo iné produkty neboli prevezené ďalej z Európy a aké je presné množstvo ukrajinského obilia a iných produktov skladovaných v európskych skladoch. Musíme vedieť, aké sú požiadavky protestujúcich farmárov. Akékoľvek jednostranné kroky budú len krokom v prospech Ruska," vyhlásila lotyšská europoslankyňa Sandra Kalniete.



Podľa EPP sú problémy farmárov v krajinách susediacich s Ukrajinou skutočné a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski musí poskytnúť konkrétne riešenia.



S&D ako druhá najväčšia politická frakcia v EP upozornila, že nelegálny zákaz ukrajinských poľnohospodárskych produktov je iba "hysterická reakcia, ktorá hrá do karát Vladimirovi Putinovi".



"Tento krok je nielen priamym porušením pravidiel strážiacich spoločnú obchodnú politiku EÚ, ale aj vážnou ranou pre partnerstvo medzi EÚ a Ukrajinou," uvádza sa vo vyhlásení S&D.



"Novozavedený nezákonný zákaz je hysterickou reakciou poľskej vlády, ktorá čelí silným protestom poľských producentov pšenice nespokojných s jej výkonmi v poľnohospodárskom sektore," upozornil poľský europoslanec Marek Belka, podpredseda S&D zodpovedný za obchod.



Belka upozornil, že konzervatívna vláda má veľký talent obviňovať EÚ za svoju neschopnosť. Poľskí vládni predstavitelia odvlani podľa neho neurobili nič, aby situáciu zmiernili. Nezlepšili tranzit ukrajinských agroproduktov, ani neiniciovali podporné programy pre poľských farmárov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)