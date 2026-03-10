< sekcia Zahraničie
Framatome a VUJE podpísali memorandum o jadrovej energetike
Autor TASR
Boulogne-Billancourt/Bratislava 10. marca (TASR) - Spoločnosť Framatome a slovenská inžinierska firma VUJE podpísali memorandum o porozumení o strategickej spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Dohoda odráža spoločný záväzok oboch spoločností posilňovať spoluprácu v tejto oblasti.
Dohoda predpokladá strategické partnerstvo najmä v oblasti jadrových inžinierskych služieb, modernizácie jadrových elektrární a nasadzovania pokročilých jadrových technológií. Podľa zúčastnených strán má spolupráca prispieť k posilneniu európskeho dodávateľského reťazca v jadrovej energetike a podporiť bezpečnú a konkurencieschopnú jadrovú energetiku na Slovensku aj v zahraničí.
„Kombináciou našich odborných znalostí a schopností môžeme ďalej zvyšovať inovácie, bezpečnosť a technickú excelentnosť v jadrovom sektore. Toto memorandum vnímame ako platformu pre spájanie komplementárnych silných stránok v inžinierstve, inováciách, technickej excelentnosti a bezpečnej prevádzke jadrových zariadení,“ uviedol predseda predstavenstva VUJE Zoltán Harsányi.
K podpisu došlo počas samitu o jadrovej energii, ktorý v Boulogne-Billancourt zorganizovali francúzska vláda a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Na ceremoniáli sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a francúzsky minister energetiky Roland Lescure.
