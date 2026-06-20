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Francken: Až za 10 rokov bude Európa autonómna v konvenčnej obrane

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Belgický minister pre migráciu Theo Francken. Foto: TASR/AP

Problém je potom v tom, že keď sa snažíme kúpiť vojenské vybavenie, trvá to veľmi dlho, dodal.

Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Európa by potrebovala päť až desať rokov na to, aby prevzala plnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol belgický minister obrany Theo Francken, píše TASR.

„Myslím si, že o päť až desať rokov budeme do značnej miery autonómni v konvenčnej (obrane),“ povedal Francken deň po tom, čo americký minister zahraničia oznámil, že Washington preskúma nasadenie svojich vojakov v Európe.

„Keď stiahnu ešte viac (vojakov), a to bude pravdepodobne záver tohto prehodnotenia postavenia, budeme musieť zintenzívniť naše úsilie,“ vyhlásil Francken. „Problém je potom v tom, že keď sa snažíme kúpiť vojenské vybavenie, trvá to veľmi dlho,“ dodal.
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