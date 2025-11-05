Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francken: Incidenty s dronmi neboli prácou amatéra

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Minister vyhlásil, že na boj proti takýmto hrozbám musí byť spustené centrum leteckého sledovania a navrhnúť chce aj rýchly nákup detekčných a obranných systémov proti dronom.

Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Belgický minister obrany Theo Francken v stredu uviedol, že prelety dronov v blízkosti belgických letísk a vojenských objektov neboli prácou amatéra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Je jasné, že sa tu deje niečo väčšie. Musíme reagovať rýchlo,“ povedal Francken obrannému výboru dolnej komory belgického parlamentu. V dôsledku utorňajšieho preletu neznámeho dronu zrušilo bruselské letisko Zaventem v stredu nadránom približne 54 letov. Drony spozorovali aj nad vojenskými základňami vo Valónsku a Flámsku.

Francken výboru povedal, že Belgicko čelí „skutočným a vážnym hybridným hrozbám“ a utorňajšie incidenty pripomínali niekoľko ďalších v Európe. „Dronové incidenty sú koordinované v čase a priestore, sú zámerne rušivé. Neboli použité žiadne klasické rádiové frekvencie, ale siete 4G a 5G,“ vysvetlil minister.

Ide o poloprofesionálne drony, ktoré lietali vo formácii - čo nie je niečo, čo dokáže hocikto. Rôzne náznaky poukazujú na štruktúrovanú operáciu,“ pokračoval Francken. Minister vyhlásil, že na boj proti takýmto hrozbám musí byť spustené centrum leteckého sledovania a navrhnúť chce aj rýchly nákup detekčných a obranných systémov proti dronom.

Podľa informácií agentúry Belga v blízkosti flámskej základne Kleine-Brogel, ktorú využíva aj Severoatlantická aliancia (NATO), spozorovali až šesť dronov. Podľa nepotvrdených správ agentúry DPA tam ako na jednom z niekoľkých miest v Európe Spojené štáty skladajú svoje jadrové zbrane. Drony pri základni spozorovali aj minulý víkend.
.

