Francken: Incidenty s dronmi neboli prácou amatéra
Minister vyhlásil, že na boj proti takýmto hrozbám musí byť spustené centrum leteckého sledovania a navrhnúť chce aj rýchly nákup detekčných a obranných systémov proti dronom.
Autor TASR
Brusel 5. novembra (TASR) - Belgický minister obrany Theo Francken v stredu uviedol, že prelety dronov v blízkosti belgických letísk a vojenských objektov neboli prácou amatéra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Je jasné, že sa tu deje niečo väčšie. Musíme reagovať rýchlo,“ povedal Francken obrannému výboru dolnej komory belgického parlamentu. V dôsledku utorňajšieho preletu neznámeho dronu zrušilo bruselské letisko Zaventem v stredu nadránom približne 54 letov. Drony spozorovali aj nad vojenskými základňami vo Valónsku a Flámsku.
Francken výboru povedal, že Belgicko čelí „skutočným a vážnym hybridným hrozbám“ a utorňajšie incidenty pripomínali niekoľko ďalších v Európe. „Dronové incidenty sú koordinované v čase a priestore, sú zámerne rušivé. Neboli použité žiadne klasické rádiové frekvencie, ale siete 4G a 5G,“ vysvetlil minister.
„Ide o poloprofesionálne drony, ktoré lietali vo formácii - čo nie je niečo, čo dokáže hocikto. Rôzne náznaky poukazujú na štruktúrovanú operáciu,“ pokračoval Francken. Minister vyhlásil, že na boj proti takýmto hrozbám musí byť spustené centrum leteckého sledovania a navrhnúť chce aj rýchly nákup detekčných a obranných systémov proti dronom.
Podľa informácií agentúry Belga v blízkosti flámskej základne Kleine-Brogel, ktorú využíva aj Severoatlantická aliancia (NATO), spozorovali až šesť dronov. Podľa nepotvrdených správ agentúry DPA tam ako na jednom z niekoľkých miest v Európe Spojené štáty skladajú svoje jadrové zbrane. Drony pri základni spozorovali aj minulý víkend.
