Francois Bayrou sľubuje pomoc pre cyklónom postihnutý ostrov Mayotte

Mamoudzou 30. decembra (TASR) - Nový francúzsky premiér Francois Bayrou pricestoval v pondelok na ostrov Mayotte a prisľúbil, že tomuto územiu v Indickom oceáne, ktoré nedávno spustošil cyklón Chido, Paríž poskytne pomoc. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Chido bol najničivejším cyklónom, ktorá zasiahla Mayotte za uplynulých 90 rokov. V polovici decembra v tomto francúzskom departemente spôsobil obrovské škody, pričom usmrtil najmenej 39 ľudí a viac ako 4000 ďalším osobám spôsobil zranenia. Úrady varujú, že počet mŕtvych ešte môže stúpnuť.



Obyvatelia Mayotte "majú často pocit, že to, čo im prinášame, sú iba uistenia a pekné slová solidarity", povedal Bayrou po návšteve tamojšieho odsoľovacieho zariadenia. Podľa jeho slov však obyvatelia požadujú "konkrétne" kroky.



"Po celodenných rokovaniach dnes večer predstavíme plán s názvom 'Mayotte vydrží', ktorý ukáže cestu, ako ďalej. Potom bude nasledovať druhá fáza - dlhodobý plán, pretože nejde len o obnovu Mayotte v jeho pôvodnej podobe; ide o perspektívu inej budúcnosti pre Mayotte," dodal Bayrou.



Premiér pricestoval na súostrovie v sprievode početnej delegácie, v ktorej boli aj ministerka školstva Elisabeth Bornová a minister pre zámorské územia Manuel Valls.



Bayrou (73), ktorý bol len nedávno vymenovaný za predsedu francúzskej vlády, čelí kritike za to, že keď departement Mayotte bezprostredne zápasil s následkami cyklónu, on sa zúčastnil na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo svojom rodnom meste.