Francovi vnuci majú veľký majetok, podiel mali aj v Slovenskej plavbe

Madrid 9. novembra (TASR) - Vnuci zosnulého španielskeho diktátora Francisca Franca vlastnia obrovský majetok, ktorý donedávna zahŕňal okrem paláca, domov, parkovísk, firiem a pozemkov na vidieku aj podiel v spoločnosti Slovenská plavba. Uviedol to denník El País.



Slovenská spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru aj cestujúcich po Dunaji. Až do roku 2016 v nej rodina Francisca Franca Martíneza Bordiú, najstaršieho vnuka španielskeho diktátora, vlastnila kontrolný podiel prostredníctvom spoločnosti Tabacmesa, jednej zo siedmich rodinných firiem Francových potomkov. Podľa záznamov spoločnosti Tabacmesa tento podiel v roku 2016 predala za 7,5 milióna eur.



Lodná doprava je iba špičkou ľadovca obrovského obchodného konglomerátu, ktorý ovláda sedem detí Carmen Francovej, jediného dieťaťa španielskeho diktátora. Zomrela v roku 2017 vo veku 91 rokov.



Vnuci diktátora teraz dohliadajú na rozsiahlu sieť 21 firiem s celkovým čistým majetkom vo výške 102,5 milióna eur, a na aktíva, ktoré podľa odhadov El País zahŕňajú 258 nehnuteľností. Samotné portfólio nehnuteľností pozostáva z paláca, 22 domov, 195 parkovísk, 29 vidieckych nehnuteľností, piatich obchodných priestorov a troch vidieckych pozemkov.



Potomkovia diktátora sú síce spojení najmä s nehnuteľnosťami, ale majú prsty aj vo firmách, ktoré pôsobia v oblastiach, ako sú vzťahy s verejnosťou či materské škôlky alebo hotely.



Rodina má napríklad 17-percentný podiel vo firme Dulcinea Nutrition, ktorá má zmluvu na dodávku jedla do sídla španielskej vlády La Moncloa. Napriek tomu, že v rokoch 2016 - 2019 dostala od štátnych úradov 3 milióny eur za svoje služby, neplatila zamestnancom pravidelne mzdy, čo malo za následok štrajky. Jej klientmi boli aj vojenský štáb, Rada pre vedecký výskum, ministerstvo práce či mesto Málaga.



Fakt, že samotný Francisco Franco zarobil v roku 1940 ako hlava štátu ročne iba 50.000 pesiet (zhruba 300 eur), tak vyvoláva otázku: odkiaľ pochádzajú všetky tieto peniaze?



Pre pochopenie tohto zázraku je potrebné zájsť do centra Madridu, alebo presnejšie na číslo 8 v ulici Hermanos Bécquer v luxusnej štvrti Salamanca. Táto palácová budova je klenotom Francovho klanu. Má sedem poschodí, 4800 metrov štvorcových (m2) a hodnotu 50 miliónov eur.



Nehnuteľnosť bola súčasťou majetku diktátorovej dcéry a teraz slúži ako sídlo spoločností jej detí, ako sú napríklad Fiolasa SLU a Sargo Consulting S.L. Tie počas života viedla samotná Carmen. Nechala sa vraj oslovovať Vaša Excelencia a v roku 2009 zarábala mesačne 17.000 eur.



Štyri zo siedmich spoločností, ktoré patria Francisovi, najmocnejšiemu z vnúčat bývalého diktátora, tiež sídlia na ulici Hermanos Bécquer. Jeho čisté aktíva majú hodnotu 44,7 milióna eur a má pod kontrolou 225 nehnuteľností: domy, sklady, komerčné priestory, vrátane kancelárskych priestorov na ulici Ayala v okrese Salamanca, kde m2 stojí od 8000 do 10.000 eur.



Väčšina peňazí mu však "tečie" z parkovísk. Francis má v centre Madridu 193 parkovísk vo vlastníctve troch rôznych spoločností. Na ilustráciu, jedna z nich (Tabacmesa) prenajíma parkovacie miesta na ploche s rozlohou takmer 4000 m2 jedno po 181,50 eur mesačne.



Francis odmietol prezradiť podrobnosti o svojich podnikoch, ale potvrdil informácie, ktoré zistil El País. V troch rozhovoroch s novinami sa vyhýbal otázkam o svojich záujmoch v zahraničí, okrem podielu v slovenskej lodnej spoločnosti, ktorý mu v roku 2014 priniesol dividendy vo výške 449.870 eur. Vlastnil aj podiely v českých tabakových spoločnostiach Frontera spol. a KOSLAVA spol., v Andradi Com v Rumunsku a Helitrade spol. na Slovensku. V decembri 2016 tento medzinárodný konglomerát zameraný na bezcolný predaj cigariet predal.



Neboli to však jediné Francisove zahraničné podniky. Jeho spoločnosť Montecopel SA s čistým majetkom 12,4 milióna eur požiadala o daňovú amnestiu, ktorú ponúkla vláda Mariana Rajoya v roku 2012. Tento krok vyniesol na svetlo 7,6 milióna eur predtým neohláseného zahraničného príjmu. Daňová amnestia umožnila jednotlivcom a spoločnostiam zaplatiť 10 % z ich nenahlásených príjmov, čo bolo výrazne menej ako pôvodná daň.



"V roku 1980 som sa presťahoval do Čile, kde som žil šesť rokov, potom som strávil ďalších 10 rokov v Argentíne," vysvetľoval Francis svoje zahraničné príjmy. „Tam som upevnil svoju kariéru ako podnikateľ; rovnako ako môj syn Francisco, ktorý žije polovicu života vo Švajčiarsku a v Spojených štátoch.“



Vnučka María del Carmen Martínez Bordiú, inak známa ako Mariola, zaznamenala vo svojom podnikaní podobný úspech. Ostatné vnúčatá diktátora sú v spojení s rodinnou sieťou spoločností: María del Mar s aktívami v hodnote 4,1 milióna eur, María Aranzazu (3,6 milióna eur, José Cristóbal (2,9 milióna eur) a Jaime Felipe Martínez Bordiú (900.000 eur).



Pôvod tohto majetku je možné "vystopovať" až k špekulatívnemu obchodu, ktorý sa týka predaja nehnuteľnosti v Arroyomolinos v Madride. V 40. minulého storočia, keď diktátor kúpil tento pozemok, bol klasifikovaný ako vidiecky a nemohlo sa na ňom stavať. V roku 2003 však došlo k reklasifikácii a jeho hodnota sa zvýšila.



Ale podľa správcu dedičstva Francovho klanu, Luisa Felipeho Utrera-Molinu, má toto obrovské bohatstvo viac spoločného s manželkou diktátora Carmen Polovou. „Rodina Polovcov bola veľmi bohatá,“ vyhlásil tento právnik, ktorý opisuje Francisca Franca ako morálneho muža, ktorého nemožno obviňovať z chamtivosti.