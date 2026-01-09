< sekcia Zahraničie
Francúz, ktorý hodil vajce do vodcu krajnej pravice, dostal podmienku
Odsúdený muž sa za svoje konanie ospravedlnil.
Autor TASR
Montauban 9. januára (TASR) - Súd vo Francúzsku v piatok udelil šesťmesačný podmienečný trest 74-ročnému mužovi, ktorý vlani v novembri hodil vajce do vodcu krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordana Bardellu. RN zvažuje, že sa proti tomuto rozsudku odvolá, informovala televízia France 3.
Ako doplnila agentúra AFP, odsúdený farmár na dôchodku musí súdu zaplatiť pokutu 1000 eur, ďalších 500 eur Bardellovi ako náhradu nemajetkovej ujmy a 600 eur za služby Bardellovho právnika.
Odsúdený muž sa za svoje konanie ospravedlnil. Uznal, že jeho čin bol „násilný“, ale vysvetlil, že chcel dosiahnuť, aby sa voliči vo Francúzsku prebrali, lebo „keď sa (politici RN) dostanú k moci, bude už neskoro.“ K incidentu došlo 29. novembra 2025 na krste Bardellovej novej knihy v meste Moissac v južnom Francúzsku.
AFP uviedla, že odsúdený senior sa podobného činu dopustil aj v roku 2022, keď počas prezidentských volieb hodil vajce do iného kandidáta krajnej pravice, politika a publicistu Érica Zemmoura.
Bardella má šancu stať sa kandidátom RN v prezidentských voľbách v roku 2027. Kandidatúra líderky RN Marine Le Penovej je ohrozená: súd jej totiž v rozsudku v prípade sprenevery zakázal pôsobiť vo volených funkciách a kandidovať. Odvolacie konanie v tejto kauze sa začína na budúci týždeň, rozsudok sa očakáva v lete. Ak sa Le Penovej nepodarí rozsudok zvrátiť, namiesto nej by vo farbách RN mohol kandidovať iba 30-ročný Bardella.
Súčasný prezident Emmanuel Macron po dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach sa už podľa zákona o znovuzvolenie uchádzať nemôže.
