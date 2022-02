Francúz odsúdený v Iráne za špionáž ukončil hladovku

Teherán 1. februára (TASR) - Francúzsky občan Benjamin Briere, ktorého v Iráne odsúdili za špionáž, ukončil hladovku. Oznámila to v utorok jeho rodina, informovala agentúra AFP.



Briere začal protestnú hladovku držať v období vianočných sviatkov, aby vyjadril nesúhlas s podmienkami svojho zadržiavania a tým, že v jeho prípade nedošlo k takmer žiadnemu posunu, odkedy ho v roku 2020 zadržali.



"Ukončil svoju hladovku. Poprosila som ho o to vzhľadom na to, ako sa to vyvíjalo. Vie, že potrebuje silu, aby pokračoval vo svojim boji," uviedla Brierova sestra Blandine.



Podľa Brierovho iránskeho právnika držal jeho klient hladovku 35 dní a schudol počas nej 13 kilogramov.



Iránske bezpečnostné zložky zadržali 36-ročného Briera, rodáka z Lyonu, v máji 2020, keď pomocou dronu snímal scenérie v prírodnom parku v púšti neďaleko turkménsko-iránskych hraníc. Následne ho obvinili zo špionáže a propagandy proti islamskej republike.



Minulý týždeň v tejto súvislosti iránsky súd odsúdil Briera na osem rokov odňatia slobody. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí však označilo verdikt súdu za "neprijateľný", pretože Briere bol iba "turista".



Briere je jedným z vyše desiatky občanov západných krajín zadržiavaných v Iráne, ktorí sú podľa aktivistov rukojemníkmi, pretože nie sú vinní zo žiadneho zločinu, no členovia iránskych revolučných gárd ich zadržiavajú, aby získali ústupky od Západu.



Podľa Blandine Brierovej nádej jej brata na prepustenie posilnil aj fakt, že francúzsky prezident Emmanuel Macron hovoril o jeho situácii – ako aj o situácii francúzskej akademičky Fariby Adelkhahovej, ktorá je taktiež väznená v Iráne – v sobotu s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím.



Podľa kancelárie francúzskeho prezidenta vyzval Macron na "okamžité prepustenie" oboch francúzskych občanov.



"Dáva nám to nádej, budeme bojovať, až kým nebude v lietadle smerujúcom do Francúzska," uviedla Brierová.