Francúz sa v Rusku priznal k zhromažďovaniu vojenských informácií

Moskva 3. júla (TASR) - Francúzsky vedecký pracovník Laurent Vinatier, ktorý je už mesiac vo vyšetrovacej väzbe v Rusku, sa v plnom rozsahu priznal k nezákonnému zhromažďovaniu informácií v oblasti ruských vojenských aktivít. S odvolaním sa na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) o tom v stredu informovala agentúra TASS, na ktorú sa vo svojej správe odvolala agentúra AFP.



Vinatierovi (47) hrozí až päť rokov väzenia za to, že sa nezaregistroval ako tzv. zahraničný agent a zhromažďoval informácie o ruskej armáde. Momentálne je až do 5. augusta vo vyšetrovacej väzbe. Žiadostiam o prepustenie na slobodu, ktoré podporilo aj francúzske veľvyslanectvo, ruský súd nevyhovel.



Tohto vedca pracujúceho pre švajčiarsku mimovládnu organizáciu Centrum pre humanitárny dialóg zadržali v Rusku začiatkom júna. Úrady ho následne obvinili zo zhromažďovania informácií, ktoré by mohli byť použité proti bezpečnosti Ruska. Okrem toho bol minulý týždeň ruským ministerstvom spravodlivosti zaradený na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Sledkom v stredu podľa TASS informoval, že vo Vinatierovej trestnej veci bolo vypočutých sedem svedkov, s ktorými sa stretával s cieľom zhromažďovať informácie z oblasti vojenských a vojensko-technických aktivít Ruskej federácie. Pod ťarchou ich výpovedí a zaistených dôkazov Vinatier svoju vinu priznal v plnom rozsahu, doplnil Sledkom.



Na webe Centra pre humanitárny dialóg sa píše, že pomáha predchádzať, zmierňovať a riešiť ozbrojené konflikty prostredníctvom dialógu a mediácie. Táto mimovládna organizácia je aktívna vo väčšine globálnych konfliktov s mediačnými projektmi v rôznych regiónoch Afriky, Blízkeho východu, Eurázie a Ázie.



Vinatier v minulosti pracoval aj pre Medzinárodný výbor Červeného kríža, dodáva TASR.