Francúz zadržaný na cyklojazde Euráziou bude vo väzbe do 4. októbra
O tom, že Sehili zostane vo vyšetrovacej väzbe do 4. októbra, informovala ruská agentúra RIA Novosti, ktorá však neuviedla, z čoho bol Sehili obvinený.
Autor TASR
Moskva 17. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista, ktorý bol zadržaný v Rusku pri údajnom pokuse o nelegálne prekročenie hranice, bude vo vyšetrovacej väzbe najmenej do 4. októbra. S odvolaním sa na okresný súd v meste Ussurijsk v Primorskom kraji na ruskom Ďalekom východe o tom v stredu informovala agentúra AFP.
Francúzske médiá uviedli, že Sofiane Sehili bol zadržaný začiatkom septembra po nelegálnom prekročení hranice Ruska s Čínou pri pokuse o prekonanie rekordu v najrýchlejšej vytrvalostnej cyklojazde z Lisabonu do Vladivostoku.
O tom, že Sehili zostane vo vyšetrovacej väzbe do 4. októbra, informovala ruská agentúra RIA Novosti, ktorá však neuviedla, z čoho bol Sehili obvinený. Doplnila len, že pojednávanie s ním sa konalo začiatkom septembra, ale súd o ňom informoval až v stredu.
Sehiliho medzičasom vo väzbe navštívil člen občianskej komisie pre monitorovanie väzníc Vladimir Najdin, ktorý agentúre AFP potvrdil, že francúzsky cyklista mal ruské elektronické vízum, ale „pokúsil sa prejsť hranicu pešo na kontrolnom stanovišti prístupnom iba pre ruských a čínskych občanov“.
Sehili následne chcel použiť iný priechod, kde je však prechod hranice na bicykli zakázaný a treba ísť vlakom alebo autobusom, objasnil Najdin.
Spravodajský kanál NeMoskva na platforme Telegram s odvolaním sa na nemenovaný zdroj napísal, že Sehili sa po tomto neúspešnom pokuse rozhodol prejsť hranicu v neďalekom lesíku, kde ho zadržali.
Podľa Najdina je Sehili v dobrom zdravotnom stave, ale kvôli jazykovej bariére má problém komunikovať s úradníkmi vo väzenskom zariadení. V cele je s ďalším väzňom.
Najdin dodal, že ak by Sehili mal v Rusku bydlisko, „počas vyšetrovania by ho mohli prepustiť do domáceho väzenia“.
Sehili začal svoju cyklojazdu z Lisabonu do Vladivostoku 1. júla. Jeho príspevky na Instagrame naznačujú, že ruské hranice prekročil najprv koncom júla, pričom do Čečenska vstúpil cez Gruzínsko, potom z Ruska odišiel a pokračoval v ceste cez Kazachstan, Tadžikistan, Mongolsko a Čínu.
Francúzsko a USA obviňujú Moskvu, že ich občanov zatýka na základe nepodložených obvinení a využíva ako rukojemníkov s cieľom vymeniť ich neskôr za Rusov väznených na Západe.
