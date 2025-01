Francúza odsúdeného na trest smrti pošlú naspäť do Francúzska

Jakarta 24. januára (TASR) - V piatok podpísal indonézsky minister pre ľudské práva a francúzsky minister spravodlivosti dohodu o prevoze 61-ročného Francúza Sergea Atlaouia späť do Francúzska. Od roku 2007 pre drogové trestné činy v indonézskom väzení čaká na trest smrti. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



Piatková dohoda zavŕšila niekoľkomesačné rokovania o jeho presune do Európy, ktorý sa pravdepodobne uskutoční 4. februára. Jeho ďalší osud po návrate do Francúzska zostáva nejasný. Atlaouia zatkli v roku 2005 v továrni na výrobu drog neďaleko Jakarty. V súčasnosti je podľa AFP vážne chorý a každý týždeň sa musí liečiť v miestnej nemocnici. Jeho ochorenie posilnilo snahu o jeho prevoz do Francúzska.



Atlaoui stále trvá na svojej nevine a voči obžalobe sa bránil, že v továrni inštaloval stroje. Indonézsky súd mu pôvodne udelil doživotie, v roku 2007 rozsudok zmenil na trest smrti. Odvtedy bol vo väznici na ostrove Nusakambangan v strednej Jáve, námej ako indonézsky Alcatraz a neskôr ho previezli do väzenie neďaleko Jakarty.



Prvý termín Atlaouivej popravy bol vytýčený v roku 2015 spolu s ďalšími drogovými delikventami. Po diplomatickom tlaku Paríža, aby získal milosť, indonézske orgány súhlasili s odložením popravy.



V Indonézii platia jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete. Podľa ľudskoprávnej skupiny KontraS čaká v krajine na trest smrti najmenej 530 ľudí (vrátane cudzincov), väčšinou za drogové trestné činy.