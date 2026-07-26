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Francúzi a Španieli pre lesné požiare evakuovali už vyše 335.000 ľudí
Pre požiare, ktoré v okolí španielskych miest Madrid a Ávila spálili už viac ako 45.000 hektárov pôdy, bolo doteraz evakuovaných viac ako 115.000 ľudí.
Autor TASR
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Paríž/Madrid 26. júla (TASR) - Pre lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, úrady evakuovali už viac ako 335.000 ľudí. TASR o tom informuje na základe nedeľňajších správ agentúr AFP a EFE.
Francúzske úrady v nedeľu ráno oznámili, že počet evakuovaných sa zvýšil na 220.000 z dôvodu šírenia plameňov v okolí mesta Bordeaux. Približne 60 kilometrov hlavnej diaľnice A63 vedúcej od Bordeaux k španielskej hranici bolo z rovnakého dôvodu uzavretých.
Pre požiare, ktoré v okolí španielskych miest Madrid a Ávila spálili už viac ako 45.000 hektárov pôdy, bolo doteraz evakuovaných viac ako 115.000 ľudí. Plamene sa šíria aj smerom k mestu Toledo a v okolí La Vall d'Uixó v provincii Castellón.
Približne 100.000 z evakuovaných sú obyvatelia z okolia Madridu a Ávily a zvyšných 15.000 pochádza z Castellónu. Evakuácie boli pre menšie požiare nariadené aj v okolí miest León a Cáceres. V blízkosti Valencie v sobotu v dôsledku požiarov zomrela jedna osoba.
Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj hasiči z ďalších krajín EÚ vrátane slovenských hasičov s vrtuľníkom Black Hawk, ktorých nasadili v oblasti Le Temple pri Lacanau západne od Bordeaux.
Francúzske úrady v nedeľu ráno oznámili, že počet evakuovaných sa zvýšil na 220.000 z dôvodu šírenia plameňov v okolí mesta Bordeaux. Približne 60 kilometrov hlavnej diaľnice A63 vedúcej od Bordeaux k španielskej hranici bolo z rovnakého dôvodu uzavretých.
Pre požiare, ktoré v okolí španielskych miest Madrid a Ávila spálili už viac ako 45.000 hektárov pôdy, bolo doteraz evakuovaných viac ako 115.000 ľudí. Plamene sa šíria aj smerom k mestu Toledo a v okolí La Vall d'Uixó v provincii Castellón.
Približne 100.000 z evakuovaných sú obyvatelia z okolia Madridu a Ávily a zvyšných 15.000 pochádza z Castellónu. Evakuácie boli pre menšie požiare nariadené aj v okolí miest León a Cáceres. V blízkosti Valencie v sobotu v dôsledku požiarov zomrela jedna osoba.
Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj hasiči z ďalších krajín EÚ vrátane slovenských hasičov s vrtuľníkom Black Hawk, ktorých nasadili v oblasti Le Temple pri Lacanau západne od Bordeaux.