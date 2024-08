Francúzi darujú štátom zasiahnutým opičími kiahňami vakcíny

Paríž 20. augusta (TASR) - Francúzsko daruje 100.000 dávok vakcín proti vírusovej infekcii opičích kiahní (mpox) krajinám, kde sa nákaza rýchlo šíri, uviedol v utorok premiér Gabriel Attal. Oznámil tiež, že vo Francúzsku pripravujú očkovacie centrá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Francúzsko daruje vakcíny prostredníctvom Európskej únie, povedal Attal. Pre prípad, že by vo Francúzsku vypukla epidémia, je pripravených približne 232 očkovacích miest, uviedol francúzsky premiér na sociálnej sieti X. "Chceme byť pripravení na všetky možné scenáre a riziká," dodal.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením dvoch kmeňov opičích kiahní v afrických štátoch. Spojené štáty prisľúbili dodanie 50.000 dávok vakcín a Japonsko v pondelok súhlasilo s odoslaním 3,5 milióna dávok určených "len pre deti".



WHO vyzvala na výrazné zvýšenie výroby vakcín. Podľa nej musí byť očkovacia kampaň kľúčovou prioritou pre postihnuté krajiny.



Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb minulý týždeň oznámilo, že vďaka dohodám s EÚ a dánskou farmaceutickou spoločnosťou Bavarian Nordic dostanú africké krajiny približne 20.000 dávok vakcín.



Vo Francúzsku zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady nákazy opičími kiahňami. Vo Švédsku minulý týždeň zaznamenali prvý prípad nebezpečnejšieho variantu opičích kiahní clade 1. Pacient sa nakazil v Afrike, píše AFP.



Vírus sa rozšíril v Konžskej demokratickej republike, kde podľa tamojšieho ministra zdravotníctva Samuela-Rogera Kambu zaznamenali od začiatku roka 16.700 prípadov nákazy a viac ako 570 úmrtí.



Od júla hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy. Infekcia bola nedávno zistená aj v Pakistane a Filipínach.