Francúzi hlasujú v parlamentných voľbách. Le Penová už odvolila

Paríž 30. júna (TASR) - Obyvatelia Francúzska v nedeľu hlasujú v predčasných parlamentných voľbách. Predseda krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordan Bardella i bývalá predsedníčka RN Marine Le Penová už svoj hlas odovzdali. TASR informuje podľa agentúr AP, AFP, Reuters a stanice BBC.



Voľby do 577-členného Národného zhromaždenia (dolná komora parlamentu) sú dvojkolové. Jeho definitívne zloženie bude známe až po druhom kole, ktoré sa koná 7. júla, pripomína AFP.



V krajine je viac než 49 miliónov registrovaných voličov. Volebné miestnosti sú otvorené od 8.00 h do 20.00 h a počiatočné výsledky budú známe už krátko po ich zatvorení. Sčítavanie hlasov je zvyčajne rýchle a účinné, píše Reuters. Hlasovanie v zámorských územiach Francúzska sa začalo už v sobotu.



Prezident Emmanuel Macron v nedeľu 9. júna vyhlásil, že rozpúšťa Národné zhromaždenie a zároveň oznámil termín predčasných parlamentných volieb. Reagoval tým na porážku svojej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu.



Voľby do EP vo Francúzsku vyhralo RN vedené 28-ročným Bardellom, ktoré by podľa väčšiny prieskumov malo získať najviac kresiel aj v parlamentných voľbách. Bardella v nedeľu na sociálnej sieti X oznámil, že už odvolil. Svoj hlas podľa agentúry AP odovzdala aj Le Penová.



Krajina je rozdelená na 577 obvodov. V prvom kole je zvolený kandidát, ktorý vo svojom obvode získa absolútnu väčšinu hlasov (50 percent) za účasti najmenej 25 percent voličov v danom obvode.



V prípade, že takúto väčšinu nedosiahne nikto z uchádzačov, koná sa druhé kolo. Tam sa stretnú kandidáti, ktorí v prvom kole dosiahli aspoň 12,5 percenta hlasov, píše BBC.