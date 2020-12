Vo Francúzsku si uctili pamiatku hrdinu SNP Georgesa de Lannuriena

Roscoff 16. decembra (TASR) - Slováci aj Francúzi si v stredu vo francúzskom meste Roscoff pripomenuli 105. výročie narodenia Georgesa Barazera de Lannuriena, známeho veliteľa francúzskych bojovníkov Slovenského národného povstania. TASR o tom informoval slovenský veľvyslanec v Paríži Igor Slobodník.



"Osobnosť Georgesa de Lannuriena dodnes spája. Slovensko nezabúda na francúzskych hrdinov, ktorí bojovali v SNP, a obzvlášť na ich veliteľa. Osudy de Lannuriena symbolizujú historické peripetie, ktoré oba národy museli podstúpiť, aby získali slobodu," uviedol v príhovore na radnici v Roscoffe slovenský veľvyslanec.



Georges Barazer de Lannurien sa narodil 16. decembra 1915 v obci Saint-Servan-sur-Mer v Bretónsku a zomrel v roku 1988 v meste Clamart. Do Prvej československej partizánskej brigády generála M.R. Štefánika bojujúcej v Slovenskom národnom povstaní sa v auguste 1944 pod vedením kapitána de Lannuriena začlenilo vyše 200 Francúzov. Vyznamenali sa predovšetkým počas ťažkých bojov v Strečnianskej úžine, kde niekoľko dní vzdorovali nemeckej presile. V SNP bojovalo celkovo asi 400 Francúzov.



Pri hrobe Georgesa de Lannuriena, ktorý je nositeľom vysokých československých aj francúzskych vyznamenaní, sa zišli uctiť si jeho pamiatku veľvyslanec SR v Paríži spolu s primátorkou prístavného mesta Roscoff Odile Thubertovou-Montagneovou, starostom obce Saint Pol de Léon Stéphanom Cloarecom, bývalým honorárnym konzulom SR vo Francúzsku Yannom Mélenecom a viacerými členmi rodiny de Lannurienovcov.



Georges de Lannurien získal v roku 1995 in memoriam čestné občianstvo mesta Žilina. Spolupráca medzi slovenskými a bretónskymi mestami sa rozvíja od 90. rokov. Strečno udržiava kontakty so Saint Pol de Léon aj Roscoffom, gymnázium na Metodovej ulici v Bratislave už vyše 20 rokov realizuje výmeny študentov s lýceom v Saint Pol de Léon.