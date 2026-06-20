< sekcia Zahraničie
Francúzi na zakázanej demonštrácii iránskej opozície zadržali 20 ľudí
Organizátori podali naliehavý návrh na zrušenie zákazu, no parížsky súd ho v sobotu ráno potvrdil.
Autor TASR
Paríž 20. júna (TASR) - Francúzska polícia v sobotu zadržala približne 20 ľudí po tom, čo sa v metropole Paríž napriek oficiálnemu zákazu zhromaždili stovky demonštrantov na protest proti represiám a popravám v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na námestie Place Vauban v centre Paríža dorazilo v sobotu niekoľko autobusov s demonštrantmi. Polícia pritom zhromaždenie vopred zakázala pre obavy z možných potýčok, a to vzhľadom na „súčasný mimoriadne napätý národný a medzinárodný kontext“. Podľa korešpondenta agentúry AFP sa na mieste zišli stovky protestujúcich.
Polícia vyzvala dav na rozchod a podľa policajného zdroja AFP zadržala približne dvadsať ľudí.
„Zatkli asi 20 ľudí bez akéhokoľvek dôvodu,“ uviedol pre AFP Afšín Aláví, člen Národnej rady iránskeho odporu (NCRI). „Zo strany demonštrantov nedochádza k žiadnemu násiliu. Polícia mnohých ľudí rozohnala a ostatným bráni v príchode,“ dodal Aláví. NCRI je politickým krídlom Organizácie ľudových mudžáhidov Iránu (PMOI), ktorú Irán označuje za „teroristickú“ skupinu.
Organizácia v Paríži v minulosti usporiadala už početné protesty bez akýchkoľvek incidentov, a to aj v uplynulých mesiacoch počas celonárodných protivládnych demonštrácií v Iráne či počas americko-izraelského konfliktu s islamskou republikou. Niektorí demonštranti niesli transparenty s nápismi „Ani šach, ani mulláhovia“. Aláví spresnil, že polícia použila slzotvorný sprej a niekoľko protestujúcich utrpelo zranenia.
Organizátori podali naliehavý návrh na zrušenie zákazu, no parížsky súd ho v sobotu ráno potvrdil. Cieľom demonštrácie, na ktorej organizátori očakávali účasť až 100-tisíc ľudí, bolo upozorniť na vlnu popráv v Iráne počas prebiehajúceho blízkovýchodného konfliktu. Protest zorganizovali skupiny iránskej diaspóry spolu s francúzskymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami.
Na námestie Place Vauban v centre Paríža dorazilo v sobotu niekoľko autobusov s demonštrantmi. Polícia pritom zhromaždenie vopred zakázala pre obavy z možných potýčok, a to vzhľadom na „súčasný mimoriadne napätý národný a medzinárodný kontext“. Podľa korešpondenta agentúry AFP sa na mieste zišli stovky protestujúcich.
Polícia vyzvala dav na rozchod a podľa policajného zdroja AFP zadržala približne dvadsať ľudí.
„Zatkli asi 20 ľudí bez akéhokoľvek dôvodu,“ uviedol pre AFP Afšín Aláví, člen Národnej rady iránskeho odporu (NCRI). „Zo strany demonštrantov nedochádza k žiadnemu násiliu. Polícia mnohých ľudí rozohnala a ostatným bráni v príchode,“ dodal Aláví. NCRI je politickým krídlom Organizácie ľudových mudžáhidov Iránu (PMOI), ktorú Irán označuje za „teroristickú“ skupinu.
Organizácia v Paríži v minulosti usporiadala už početné protesty bez akýchkoľvek incidentov, a to aj v uplynulých mesiacoch počas celonárodných protivládnych demonštrácií v Iráne či počas americko-izraelského konfliktu s islamskou republikou. Niektorí demonštranti niesli transparenty s nápismi „Ani šach, ani mulláhovia“. Aláví spresnil, že polícia použila slzotvorný sprej a niekoľko protestujúcich utrpelo zranenia.
Organizátori podali naliehavý návrh na zrušenie zákazu, no parížsky súd ho v sobotu ráno potvrdil. Cieľom demonštrácie, na ktorej organizátori očakávali účasť až 100-tisíc ľudí, bolo upozorniť na vlnu popráv v Iráne počas prebiehajúceho blízkovýchodného konfliktu. Protest zorganizovali skupiny iránskej diaspóry spolu s francúzskymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami.