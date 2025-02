Francúzi nariadili premenovať štvrť La Négresse pomenovanú po černoške

Bordeaux 6. februára (TASR) - Odvolací súd vo francúzskom meste Bordeaux vo štvrtok rozhodol, že prímorské letovisko Biarritz musí premenovať svoju historickú štvrť La Négresse - pomenovanú pravdepodobne po černoške. Žalobu na súd podala skupina aktivistov, ktorí tvrdili, že tento názov je zastaraným dedičstvom kolonializmu, informovala agentúra AFP. Aktivisti chcú, aby v Biarritzi premenovali aj ulicu Rue de la Négresse.



Združenie Mémoires et Partages (Spomienky a zdieľanie), ktoré bojuje proti dedičstvu otroctva a kolonializmu vo Francúzsku, žiadalo primátora mesta Biarritz Maidera Arosteguya už v roku 2020, aby zvážil zrušenie týchto kontroverzných názvov. Radnica to odmietla, čo aktivistov podnietilo obrátiť sa na súd.



Predpokladá sa, že štvrť La Négresse je pomenovaná po žene tmavej pleti, pravdepodobne bývalej otrokyni, ktorá tam v 19. storočí pracovala v hostinci. Aktivisti tvrdia, že tento názov sa spája so "zločinom proti ľudskosti, v dôsledku ktorého boli milióny Afričanov deportované na prácu ako otroci na koloniálnych plantážach".



Súd vo svojom rozsudku konštatoval, že pôvod názvu La Négresse nie je jasný. Dodal, že v súčasnosti však ponižujúcim spôsobom evokuje rasový pôvod ženy, môže podkopávať dôstojnosť ľudskej osoby a byť vnímaný "ako urážlivý pre ľudí afrického pôvodu".



Súd v meste Pau pritom v roku 2023 rovnakú žiadosť aktivistov zamietol. Uznal síce, že názov štvrte má pejoratívny nádych, ale dodal, že ho nemožno považovať za útok voči ľudskej dôstojnosti. Združenie sa proti tomuto verdiktu následne odvolalo.



Francúzsko v roku 2021 oficiálne uznalo obchod s otrokmi a otroctvo za zločin proti ľudskosti, doplnila podľa TASR agentúra AFP.