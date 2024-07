Francúzi neocenili Macronov hazard s vypísaním volieb - ohlasy tlače

Paríž 1. júla (TASR) - Ako "zemetrasenie pre Francúzsko a pre Európu" komentoval grécky denník Ta Néa výsledky prvého kola predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku, ktoré sa skončili triumfom krajne pravicového Národného združenia (RN). Reakcie vybraných médií na tento výsledok na svojom webe sumarizoval Courrier international, z ktorého čerpala TASR.



Belgický denník De Standaard napísal, že "bláznivá stávka", pre ktorú sa prezident Emmanuel Macron rozhodol rozpustením parlamentu a vypísaním predčasných volieb, "sa obrátila proti nemu". S rovnakým konštatovaním prišiel aj americký denník New York Times.



"Francúzsky ľud jasne naznačil, že neocenil prezidentov hazard s vypísaním nových volieb, ktorým sa pokúšal zaskočiť svojich oponentov," konštatoval belgický denník.



V podobnom duchu najnovší vývoj vo Francúzsku komentujú aj denníky a médiá z Nemecka, Talianska, Švajčiarska či Alžírska.



Britský denník The Times v pondelok píše o "ponížení" zo strany "francúzskej pravice". Denník Washington Post je zasa presvedčený, že "Francúzsko trestá centristov" a už plánuje vládu pod vedením šéfa RN Jordana Bardellu, ktorého "populistický, euroskeptický a protiimigračný" program by znamenal radikálnu zmenu v porovnaní s "proeurópskym a propodnikateľským" programom Emmanuela Macrona.



Španielsky denník El País v úvodníku pripomína rozhodujúce druhé kolo hlasovania a volá po jednote proti krajnej pravici. Je to "jednoznačne jediná možná stratégia pre všetkých, ktorí odmietajú prípadnú vládu" RN pod vedením Mariny Le Penovej.



Podľa nemeckého denníka Handelsblatt sa Francúzsko bez ohľadu na výsledok druhého kola "prikláňa ku krajnej pravici". Francúzsko sa pripravuje na vstup do obdobia politickej nestability, ktoré môže trvať roky, predpokladá tento denník.



Belgický denník Le Soir napísal, že ak aj krajná pravica v druhom kole volieb vo Francúzsku nezíska absolútnu väčšinu, "história si bude pamätať, že sa tak stalo vďaka mobilizácii občanov, ktorí sa pridali k demokratickému frontu a ľavici a krajnej ľavici. Nie tomuto prezidentovi, ktorý práve rozbil svoju krajinu".



Aj v Nemecku sa poukazuje na zodpovednosť Emmanuela Macrona. V predvečer volieb magazín Der Spiegel opísal francúzskeho prezidenta ako "urazené a rebelujúce dieťa", bez ktorého by "táto politická kríza krajinu nezasiahla".



Švajčiarsky denník Tribune de Genve tvrdí, že terajší politický vývoj vo Francúzsku "už znamená definitívny zlom v epickom príbehu prezidenta Emmanuela Macrona". Už nie je šéfom prezidentskej väčšiny, "stránka macronizmu sa obracia," napísal denník.



Taliansky denník Il Tempo, ktorý sa rozhodol umiestniť na titulnú stranu Marinu Le Penovú s napoleonským klobúkom, konštatuje, že sa "začína veľmi dlhý týždeň, keď šéf Elyzejského paláca musí vyložiť svoje posledné karty, ak sa chce vrátiť do sedla".



Zahraničná tlač upozorňuje aj na rozkol, ktorý vo Francúzsku badať. "Le Penová víťazí, Francúzsko je rozdelené," napísal taliansky denník La Repubblica. Portugalské noviny Público komentujú, že prvé kolo volieb vo Francúzsku "vyhráva krajná pravica a (takmer) všetci sú proti nej".