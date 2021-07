Francúzi od stredy potrebujú na spoločenské akcie zdravotný pas

Paríž 21. júla (TASR) - Od stredy musia Francúzi pri vstupe do kín, múzeí, na športové zápasy či iných kultúrnych podujatí predložiť doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo negatívny test. Informuje portál France 24.



"Zdravotný pas" ľudia potrebujú na všetkých podujatiach či miestach, kde sa nachádza viac ako 50 ľudí. Povinnosť takto sa preukazovať bude od augusta aj v reštauráciách, kaviarňach a nákupných centrách.



Po preukázaní sa a vstupe aj do vnútorných priestorov si však ľudia môžu dať dole ochranné rúško. Povinnosť mať ho nasadené naďalej zostáva v obchodoch, podnikoch či hromadnej doprave.



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v utorok varoval pred bezprecedentným nárastom prípadov ochorenia COVID-19, kedy pribudlo 18.000 prípadov za 24 hodín. To je podľa jeho slov nárast o 150 percent oproti minulotýždňovým hodnotám.



Tieto opatrenia vyvolali v sobotu vo Francúzsku vlnu protestov, na ktorých sa zúčastnilo viac než 100.000 ľudí. Demonštrovali proti zdravotnému pasu a "diktatúre", ktorá je podľa nich diskriminačná proti tým, ktorí sa nechcú dať zaočkovať.



Od septembra bude vo Francúzsku taktiež povinné očkovanie pre zdravotníkov a opatrovateľov v domovoch dôchodcov.