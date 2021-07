Francúzi oslávili Deň dobytia Bastily vojenskou prehliadkou v Paríži

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a náčelník generálneho štábu francúzskej armády generál Francois Lecointre (vľavo) prichádzajú na vojenskú prehliadku na Champs-Élysées (Elyzejských poliach) pri príležitosti štátneho sviatku – Dňa dobytia Bastily v Paríži v stredu 14. júla 2021. Foto: TASR/AP

Paríž 14. júla (TASR) - Francúzsko v stredu za účasti prezidenta Emmanuela Macrona oslávilo štátny sviatok Deň dobytia Bastily tradičnou vojenskou prehliadkou na parížskom bulvári Champs-Élysées. Napriek obavám zo šírenia koronavírusu sa vláda rozhodla prehliadku uskutočniť v rámci širšieho úsilia o návrat do normálneho života, pripomenula agentúra AP.Počet divákov bol pre pandémiu obmedzený. Podľa agentúry AFP sa každý navyše musel preukázať negatívnym testom, alebo potvrdením o plnom zaočkovaní, prípadne dokumentom o nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19.Na čele prehliadky, ktorá sa začala o 10.00 h, boli príslušníci medzinárodnej jednotky Takuba. Tá je pod vedením Francúzska nasadená v bojoch proti extrémistom v Mali. Prezident Emmanuel Macron minulý týždeň oznámil, že rezort obrany pre možnú bezpečnostnú hrozbu znižuje počet vojakov v regióne.Na prehliadke si tento rok uctili aj vojenských zdravotníkov, ktorí dopravili vakcíny do francúzskych zámorských území, liečili chorých pacientov alebo inak pomohli bojovať proti pandémii. Podľa televízie France 24 na Champs-Élysées celkovo pochodovalo 4400 vojakov a príslušníkov ďalších bezpečnostných zložiek. Nad Parížom preletelo 73 lietadiel a vrtuľníkov.Minuloročnú vojenskú prehliadku pre pandémiu zrušili a nahradili ju ceremóniou na počesť zdravotníkov, ktorí zahynuli v boji proti COVID-19. Celkový počet obetí pandémie v krajine galského kohúta sa už vyšplhal na 111.000. Vláda najnovšie tvrdo tlačí na to, aby sa dalo zaočkovať čo najviac občanov. Obavy v krajine spôsobuje najmä rýchlo sa šíriaci variant delta, pripomína AP.Francúzi si štátnym sviatkom pripomínajú dobytie pevnosti a väzenia Bastily 14. júla 1789. Revolučne naladený ľud v nej hľadal zbrane a pušný prach. O dva dni neskôr budovu úplne zbúrali. Kamene sa neskôr použili na výstavbu Mosta svornosti (Pont de la Concorde) cez rieku Seina.