Francúzi plánujú väznicu s vysokým stupňom stráženia v Južnej Amerike

Paríž 18. mája (TASR) – Francúzsko vybuduje v juhoamerickej džungli väznicu s vysokým stupňom stráženia pre najnebezpečnejších zločincov, ako sú drogoví bosovia. Uviedol to francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v rozhovore zverejnenom v nedeľu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Väznicu podľa ministra otvoria v roku 2028 v Saint-Laurent-du-Maroni vo Francúzskej Guyane, ktorá je francúzskym zámorským územím ležiacim severne od Brazílie.



„Rozhodol som o zriadení tretej francúzskej väznice s vysokým stupňom stráženia v Guyane," povedal Darmanin pre týždenník Le Journal du Dimanche.



„Šesťdesiat miest, mimoriadne prísny väzenský režim a jeden cieľ – odstrániť najnebezpečnejšie osoby zapojené do obchodovania s drogami,“ vyhlásil minister počas návštevy Francúzskej Guyany. Predstavitelia ministerstva spravodlivosti dodali, že 15 miest v tejto väznici bude vyhradených pre odsúdených islamských radikálov.



Saint-Laurent-du-Maroni je podľa AFP strategickým centrom pre prevážačov drog, najmä osoby z Brazílie, ktoré sa pokúšajú dostať na lety do Paríža s kokaínom – v batožine alebo v žalúdku – pochádzajúcim zo susedného Surinamu.