Francúzi po vražde učiteľa pochodovali za slobodu slova i učenia

Paríž 19. októbra (TASR) - Za účasti tisícov ľudí sa v nedeľu vo viacerých mestách Francúzska konali pochody za "slobodu vyjadrovania, proti tmárstvu a barbarstvu". Bezprostredným podnetom pre ne bola piatková vražda stredoškolského učiteľa dejepisu islamským radikálom.



Na pochodoch sa zúčastnili aj zástupcovia hlavných politických strán, verejných organizácií a odborových zväzov.



Hlavné podujatie sa konalo v Paríži, ale protestné zhromaždenia sa uskutočnili aj v Lyone, Toulouse, Nantes, Lille, Marseille, Štrasburgu a v iných mestách.



Masmédiá informovali o desiatkach tisícov účastníkov, ich presné počty zatiaľ nie sú známe.



V dave zhromaždenom v Paríži bolo aj niekoľko členov vlády: minister školstva Jean-Michel Blanquer, či Marlene Schiappaová z ministerstva vnútra, ale aj parížska primátorka Anne Hidalgová, ktorí prišli tiež vyjadriť podporu "učiteľom, sekularizmu, slobode vyjadrovania i učenia".



Obeťou piatkového útoku sa stal Samuel Paty, učiteľ dejepisu, geografie a občianskej náuky na strednej škole College-Bois-d'Aulne v Conflans-Sainte-Honorine ležiacom v departemente Yvelines v regióne Île-de-France neďaleko Paríža.



Francúzske médiá informovali, že Paty pred niekoľkými dňami v rámci seminára o slobode vyjadrovania ukázal svojim študentom karikatúry proroka Mohameda, ktoré nedávno opäť vyšli v satirickom magazíne Charlie Hebdo.



Učiteľov prístup vyvolal v miestnych islamistických kruhoch rozhorčenie. Jeden z rodičov sa bol sťažovať priamo riaditeľovi strednej školy, pričom ho sprevádzal Abdelhakim Sefrioui, ktorý je známou postavou radikálneho islamizmu vo Francúzsku. Sefrioui i daný otec sú medzi osobami zadržanými po útoku na učiteľa.



Patyho v piatok zavraždil 18-ročný Čečenec, ktorý mal vo Francúzsku spolu so svojou rodinou štatút utečenca. Mladík pred útokom šíril vo svojej komunite aj na internete vyhrážky proti učiteľovi.



Francúzske orgány činné v trestnom konaní označili vraždu učiteľa za teroristický útok. V súvislosti s útokom bolo zadržaných už 11 osôb.



Francúzsky odborník na boj proti terorizmu Roger Marion v nedeľnom komentári pre televíziu France 24 spojil zločin s "radikálnym islamským prozelytizmom", ktorý vo Francúzsku nastal v posledných desaťročiach.



Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal v nedeľu v rozhovore pre televíziu BFM upozornil na to, že učitelia sa obávajú reakcie svojich študentov z moslimského prostredia, čo podľa neho môže u vyučujúcich viesť k autocenzúre.



Attal to označil za "neprijateľný" jav a vyjadril želanie, aby sa násilná smrť učiteľa Patyho stala príležitosťou pre "republikánske prebudenie". Problém útokov voči sekularizmu vo francúzskych školách však označil za značný.



Francúzske ministerstvo školstva v nedeľu informovalo, že od septembra roku 2019 do marca tohto roku zaznamenalo na školách vo Francúzsku 935 rozličných útokov na sekulárnu podstatu francúzskej štátnosti.



V súvislosti s touto bilanciou Attal pripustil, že Francúzsko zlyhalo zoči-voči výzve, ktorú predstavuje uzatváranie sa moslimských komunít "do seba". Vyslovil názor, že tento problém sa krajina rozhodla "zametať pod koberec už pred rokmi, možno až desaťročiami".



Kancelária francúzskeho prezidenta medzičasom oznámila, že národná rozlúčka s učiteľom Patym sa uskutoční v stredu 21. októbra.



Po útoku na redakciu Charlie Hebdo v roku 2015 zažilo Francúzsko vlnu islamistických útokov, ktorá vedenie štátu primala k celonárodnej diskusii o mieste islamu v sekulárnej spoločnosti.



Po masakre v redakcii Charlie Hebdo na parížskom námestí Place de la République zhromaždilo asi 1,5 milióna ľudí, aby podporili slobodu slova vo Francúzsku.