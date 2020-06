Francúzi počas sviatku hudby zabudli na nariadenia ohľadom koronakrízy

Paríž 22. júna (TASR) - Letný Sviatok hudby, ktorý sa v nedeľu konal na viacerých miestach Paríža, prerástol večer pri komplexe Invalidovne v centre mesta do potýčok s políciou, keď sa v neskorých nočných hodinách snažila ukončiť hlučnú pouličnú zábavu skupiny ľudí.



Ako v pondelok informoval denník Le Parisien, polícia v uliciach Paríža zadržala sedem osôb: šesť za hádzanie predmetov a jednu za útok na verejného činiteľa.



Takéto koncerty pod holým nebom sa v prvý večer leta konali aj v mnohých ďalších mestách - Štrasburgu, Bordeaux, Nice či Nantes -, kde tiež došlo k potýčkam medzi zabávajúcimi sa a políciou.



Časť francúzskej verejnosti kritizuje, že sa tradičné koncerty pod holým nebom vôbec konali, pričom poukazujú na stále platný zákaz zhromažďovania viac ako desiatich osôb, i na to, že väčšina účastníkov koncertov nerešpektovala nariadenie o bezpečnej vzdialenosti a nemala ani nos a ústa prekryté rúškom.



Le Parisien na margo toho napísal, že úrady sa v zložitej situácii rozhodli pre toleranciu a snažia sa vyjsť v ústrety francúzskej verejnosti, ktorá mala do začiatku mája výrazne obmedzený voľný pohyb, čo súviselo s epidémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2.



Minister školstva Jean-Michel Blanquer v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter vysvetlil postoj vlády tým, že "nemôžeme zakázať všetko a ku každému človeku postaviť policajta".



Blanquer podľa Le Parisienu nechcel ospravedlňovať a odsudzovať správanie sa ľudí počas Sviatku hudby. Rovnako opatrná bola podľa denníka aj ministerka životného prostredia a inkluzívnej transformácie Elisabeth Borneová, ktorá však upozornila, že "ak nechceme druhú vlnu (epidémie), musíme zostať zodpovední".