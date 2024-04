Francúzi popreli tvrdenie Ruska, že rokovali o mierových rozhovoroch

Paríž 4. apríla (TASR) - Rusko vyhlásilo, že jeho minister obrany Sergej Šojgu a francúzsky náprotivok Sébastien Lecornu v stredu počas zriedkavého telefonátu diskutovali o možných mierových rozhovoroch o ukrajinskom konflikte, ale toto tvrdenie Paríž okamžite poprel. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Nečakaný telefonát, ktorý podľa Moskvy iniciovalo Francúzsko, je vzácnym momentom v kontaktoch oboch krajín, ktorých vzťahy veľmi vážne narušila dvojročná vojna na Ukrajine.



"Zaznamenali sme pripravenosť na dialóg o Ukrajine. Východiskom by mohla byť Istanbulská mierová iniciatíva," napísalo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení k telefonátu.



Ministerstvo nespresnilo, čo to znamená, a zdroj blízky Lecornovi urýchlene poprel, že takýto rozhovor prebehol.



"Francúzsko nič také neprijalo, ani nenavrhlo," povedal zdroj o konflikte pre AFP.



Francúzske ministerstvo obrany pripustilo, že dvojica politikov diskutovala o Ukrajine, ale zdôraznilo, že Lecornu v rozhovore potvrdil francúzsku podporu Kyjeva v jeho boji proti Rusku.



Turecko, člen Severoatlantickej aliancie (NATO), minulý mesiac uviedlo, že je pripravené znovu hostiť mierový summit oboch bojujúcich strán. Kyjev však túto myšlienku priamych rokovaní s Moskvou odmietol.



Ankara hostila prvý mierový summit v týždňoch, ktoré nasledovali po spustení ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Kontakty medzi vysokopostaveným ruským predstaviteľom blízkym prezidentovi Vladimirovi Putinovi a vplyvným ministrom európskej veľmoci sú počas dva roky trvajúcej vojny zriedkavé.



Obe strany po telefonáte uviedli, že ministri diskutovali o minulomesačnom smrtiacom útoku na moskovskú koncertnú sálu, ku ktorému si prihlásila teroristická organizácia Islamský štát a západné krajiny ho odsúdili.



Lecornu povedal Šojguovi, že Francúzsko bolo vždy pripravené bojovať proti "terorizmu" a je pripravené na "intenzívnejšie výmeny informácií s cieľom čo najefektívnejšie bojovať proti tejto hrozbe". Uviedlo to vo vyhlásení francúzske ministerstvo obrany. Dodalo, že "Francúzsko terorizmus silno odsudzuje a je solidárne s obeťami a ich rodinami", zároveň však "úprimne odsudzuje útočnú vojnu, ktorú Rusku spustilo na Ukrajine".