Francúzi postavia prvé vysokorýchlostné železničné spojenie v Egypte

Káhira 24. februára (TASR) - Francúzska spoločnosť NGE oznámila, že získala zákazku na výstavbu prvého vysokorýchlostného železničného spojenia v Egypte, 330-kilometrového úseku spájajúceho pobrežie Stredozemného a Červeného mora. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Spojenie bude tvoriť prvý úsek 660 kilometrov dlhej trate, ktorá sa bude tiahnuť na západ pozdĺž pobrežia Stredozemného mora do mesta Marsá Matrúh smerom k líbyjským hraniciam.



NGE vo svojej štvrtkovej správe takisto uviedla, že výstavba úseku medzi mestami Ajn Suchna na pobreží Červeného mora a Burg el-Arab pri stredomorskom meste Alexandria cez Nové administratívne hlavné mesto (NAC) východne od Káhiry potrvá približne 19 mesiacov.



Viac ako 104 miliónov obyvateľov Egypta sa v rámci medzimestskej dopravy vo veľkej miere spolieha na železnice, ale existujúcu sieť sužujú niekedy tragické nehody so smrteľnými následkami, za ktoré môže starnúca infraštruktúra.



Egypt v roku 2021 podpísal zmluvu za 4,5 miliardy dolárov s konzorciom egyptských a nemeckých spoločností pod vedením firiem Arab Contractors, Orascom a Siemens na návrh, realizáciu a údržbu trate medzi mestami Ajn as-Suchna a Marsá Matrúh.



Je to jeden z mnohých veľkých stavebných projektov, ktoré oznámil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí po tom, ako sa v roku 2014 ujal funkcie hlavy štátu.



NGE v spolupráci s ďalšími spoločnosťami už pracuje na rozšírení a rekonštrukcii metra v Káhire, veľkomeste s viac ako 20 miliónmi obyvateľov.



Sísí sa taktiež zasadzuje za dokončenie meškajúcej výstavby NAC, ktoré má zmierniť chronické dopravné zápchy v Káhire.



Kanadská výrobná skupina Bombardier v roku 2019 oznámila, že podpísala dohodu za niekoľkých miliárd dolárov na výstavbu dvoch automatizovaných jednokoľajových tratí spájajúcich Veľkú Káhiru s NAC.