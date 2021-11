Francúzi potvrdili prvý prípad variantu omikron

Paríž 30. novembra (TASR) - Francúzske úrady potvrdili v utorok prvý prípad koronavírusovej varianty omikron, a to na svojom ostrove Réunion v Indickom oceáne.



Podľa agentúry AP to potvrdil v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal.



Patrick Mavingui, mikrobiológ z výskumnej kliniky pre infekčné choroby na ostrove Réunion, uviedol, že osobou, ktorá mala pozitívny výsledok testu na tento nový variant, je 53-ročný muž, ktorý cestoval do Mozambiku a pred návratom na Réunion sa zastavil v Juhoafrickej republike.



Muž bol umiestnený do karantény. Má "bolesti svalov a trpí únavou", povedal Mavingui, ktorého citovala verejnoprávna televízia Réunion la 1ere.



Francúzke úrady v pondelok ráno informovali, že čakajú na laboratórne potvrdenie ôsmich prípadov pravdepodobnej nákazy novým variantom omikron, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný na juhu Afriky.