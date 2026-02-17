< sekcia Zahraničie
Francúzi prepustili tanker, zrejme patril k ruskej tieňovej flotile
Francúzske a spojenecké sily zadržali v januári tanker smerujúci z Ruska na trase medzi Španielskom a Marokom a následne ho eskortovali neďaleko mesta Marseille.
Autor TASR
Paríž 17. februára (TASR) - Francúzsko v utorok prepustilo ropný tanker Grinch, keďže jeho majiteľ zaplatil pokutu niekoľko miliónov eur, uviedol minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Úrady tanker zadržali pre podozrenie, že patrí k tzv. ruskej „tieňovej flotile, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Francúzske a spojenecké sily zadržali v januári tanker smerujúci z Ruska na trase medzi Španielskom a Marokom a následne ho eskortovali neďaleko mesta Marseille. Webové stránky marinetraffic a vesselfinder, ktoré sledujú pohyb lodí, uviedli, že loď sa plavila pod vlajkou Komorských ostrovov.
„Tanker Grinch opúšťa francúzske vody po tom, čo zaplatil niekoľko miliónov eur po trojtýždňovom nákladnom zadržaní vo Fos-sur-Mer,“ uviedol Barrot na platforme X. „Obchádzanie európskych sankcií má svoju cenu. Rusko už ďalej nebude schopné beztrestne financovať svoju vojnu prostredníctvom tieňovej flotily pri našich brehoch,“ zdôraznil minister.
Prokuratúra a regionálne úrady ozrejmili, že „v rámci dohody o vine a treste súd v Marseille udelil pokutu podniku, ktorý vlastní loď“. „Spoločnosť, ktorá už prijala viacero opatrení v tomto smere, sa zaviazala čo najskôr zaobstarať novú vlajku,“ uviedli v spoločnom vyhlásení bez toho, aby dodali, kde sa nachádza sídlo majiteľa.
Webové stránky sledujúce tankery ukázali, že loď sa popoludní stále nachádzala pri francúzskom prístave.
