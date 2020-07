Francúzi sa snažia riešiť svoj spor s Tureckom na úrovni EÚ aj NATO

Brusel 2. júla (TASR) – Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ, ktorí sa 13. júla stretnú v Bruseli, budú na žiadosť Francúzska hovoriť aj o Turecku. Podľa agentúry AFP túto požiadavku presadil šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian, a to v kontexte rastúceho napätia medzi Francúzskom a Tureckom, dvoma členmi NATO, týkajúceho sa konfliktu v Líbyi.



Le Drian v stredu túto informáciu v Paríži tlmočil aj poslancom Národného zhromaždenia a pripomenul, že EÚ už prijala sankcie proti Turecku z dôvodu vrtných operácií, ktoré Ankara rozbehla v cyperskej námornej hospodárskej zóne. „Je možné predpokladať ďalšie sankcie," pripustil Le Drian pred francúzskymi poslancami.



Paríž pri spore s Tureckom hľadá podporu aj medzi spojencami v NATO. Francúzsko v stredu dočasne odstúpilo od účasti na námornej operácii v Stredomorí s názvom Sea Guardian – s nádejou, že získa viac úprimnej podpory zo strany Severoatlantickej aliancie.



„Rozhodli sme sa dočasne stiahnuť z operácie Sea Guardian," potvrdila v stredu francúzska ministerka obrany Florence Parlyová pre domáce médiá.



Vzťahy medzi Parížom a Ankarou sú napäté najmä pokiaľ ide o otázku líbyjskej krízy. Francúzsko obviňuje Turecko z porušovania zbrojného embarga OSN voči Líbyi a viní turecké námorníctvo z agresívneho správania voči francúzskej vojnovej fregate v blízkosti líbyjských brehov.



Ankara obe veci popiera, avšak Aliancia na žiadosť Francúzska, ktoré má v tejto veci podporu ďalších ôsmich krajín NATO, už uvedený námorný incident z 10. júna začala vyšetrovať.



„Táto operácia je okrem iných úloh zameraná na kontrolu zbrojného embarga – a nám sa nezdá, že je v poriadku udržiavať naše zdroje so spojencami, ktorí ho nerešpektujú," uvádza sa v stredajšom vyhlásení francúzskeho rezortu obrany.



Paríž pri tejto príležitosti upozornil na potrebu presnejšieho mechanizmu na riešenie konfliktných situácií v rámci Aliancie a v súvislosti so zbrojným embargom vyzval NATO na užšiu spoluprácu s námornou operáciou Európskej únie Irini, ktorej cieľom je monitorovať dodržiavanie zákazu predaja zbraní do Líbye.



Bilaterálny francúzsko-turecký spor rezonuje aj na francúzskej politickej scéne. Francúzsky Senát si v stredu do výboru pre zahraničné veci a obranu predvolal tureckého veľvyslanca v Paríži Ismaila Hakkiho Musu. Ten vo svojom prejave pripomenul, že experti NATO nedospeli k rovnakému záveru ako Francúzsko, čo sa týka námorného incidentu v Stredomorí.



Aliancia však zatiaľ svoju vyšetrovaciu správu neodtajnila. „NATO nebude existovať bez Turecka! Nebudete vedieť, čo robiť s Iránom, Irakom a Sýriou, čo robiť v južnom Stredomorí, na Kaukaze, v Líbyi či Egypte," opísal situáciu turecký veľvyslanec.