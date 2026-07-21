< sekcia Zahraničie
Francúzi schválili opätovné povolenie pesticídov škodlivých pre včely
Návrh prešiel s podporou pravicových a mnohých centristických poslancov.
Autor TASR
Paríž 21. júla (TASR) - Francúzsky parlament v utorok schválil kontroverzný návrh zákona, ktorý umožní poľnohospodárom používať dva pesticídy škodlivé pre včely. Proti ich opätovnému povoleniu ostro protestujú environmentalisti a ľavicoví politici.
Ako informovala agentúra AFP, pravicovo orientovaný Senát, horná komora francúzskeho parlamentu, návrh zákona schválil v utorok večer pomerom hlasov 214 ku 111. Dolná komora, Národné zhromaždenie, ho odhlasovala už v utorok ráno, píše TASR.
V reakcii na výsledok hlasovania, ktorým bude povolené používanie acetamipridu a flupyradifurónu, ministerka životného prostredia Monique Barbutová oznámila, že ešte pred stredajším zasadnutím vlády podá demisiu.
Zástancovia návrhu tvrdia, že pestovatelia cukrovej repy, jabĺk a lieskových orechov vo Francúzsku tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať poľnohospodárom z iných európskych krajín. Používanie acetamipridu je vo Francúzsku zakázané od roku 2018 a flupyradifurónu od roku 2019. V Európskej únii sú však oba pesticídy povolené.
Oponenti vo Francúzsku prijatého zákona tvrdia, že tieto látky predstavujú nebezpečenstvo pre včely aj ľudské zdravie.
Organizácia Greenpeace po schválení návrhu v Národnom zhromaždení vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „vláda a jej spojenci pošliapavajú vedu, zdravie, životné prostredie aj vôľu ľudu“. Petíciu proti opätovnému povoleniu používania acetamipridu totiž vlani podpísali viac ako dva milióny ľudí.
Henri Clément z Francúzskeho zväzu včelárov označil prijatý zákon za „absolútne katastrofálny“.
Hlasovanie v parlamente sa uskutočnilo po tom, ako francúzska Ústavná rada, najvyšší súdny orgán v krajine, vlani zrušila ustanovenie iného zákona, ktoré malo acetamiprid opätovne povoliť. Rozhodla tak s odôvodnením, že táto látka predstavuje riziko pre ľudské zdravie.
Ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v parlamente obhajovala novú legislatívu ako nevyhnutný krok na riešenie nespokojnosti poľnohospodárov po protestoch, ktoré sa konali túto zimu. Zdôraznila, že zdravotné úrady povolia používanie pesticídov len v určitých oblastiach a na obmedzený čas, a to za podmienky, že nebudú mať negatívny vplyv na ľudské zdravie ani životné prostredie, že pôjde o naliehavú situáciu a nebude existovať iná alternatíva.
Väčšina ľavicových poslancov v dolnej komore parlamentu hlasovala proti opätovnému povoleniu oboch pesticídov. Návrh prešiel s podporou pravicových a mnohých centristických poslancov.
Ľavicové strany už vopred avizovali, že ak Senát návrh schváli, obrátia sa na Ústavnú radu.
Ako informovala agentúra AFP, pravicovo orientovaný Senát, horná komora francúzskeho parlamentu, návrh zákona schválil v utorok večer pomerom hlasov 214 ku 111. Dolná komora, Národné zhromaždenie, ho odhlasovala už v utorok ráno, píše TASR.
V reakcii na výsledok hlasovania, ktorým bude povolené používanie acetamipridu a flupyradifurónu, ministerka životného prostredia Monique Barbutová oznámila, že ešte pred stredajším zasadnutím vlády podá demisiu.
Zástancovia návrhu tvrdia, že pestovatelia cukrovej repy, jabĺk a lieskových orechov vo Francúzsku tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať poľnohospodárom z iných európskych krajín. Používanie acetamipridu je vo Francúzsku zakázané od roku 2018 a flupyradifurónu od roku 2019. V Európskej únii sú však oba pesticídy povolené.
Oponenti vo Francúzsku prijatého zákona tvrdia, že tieto látky predstavujú nebezpečenstvo pre včely aj ľudské zdravie.
Organizácia Greenpeace po schválení návrhu v Národnom zhromaždení vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „vláda a jej spojenci pošliapavajú vedu, zdravie, životné prostredie aj vôľu ľudu“. Petíciu proti opätovnému povoleniu používania acetamipridu totiž vlani podpísali viac ako dva milióny ľudí.
Henri Clément z Francúzskeho zväzu včelárov označil prijatý zákon za „absolútne katastrofálny“.
Hlasovanie v parlamente sa uskutočnilo po tom, ako francúzska Ústavná rada, najvyšší súdny orgán v krajine, vlani zrušila ustanovenie iného zákona, ktoré malo acetamiprid opätovne povoliť. Rozhodla tak s odôvodnením, že táto látka predstavuje riziko pre ľudské zdravie.
Ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v parlamente obhajovala novú legislatívu ako nevyhnutný krok na riešenie nespokojnosti poľnohospodárov po protestoch, ktoré sa konali túto zimu. Zdôraznila, že zdravotné úrady povolia používanie pesticídov len v určitých oblastiach a na obmedzený čas, a to za podmienky, že nebudú mať negatívny vplyv na ľudské zdravie ani životné prostredie, že pôjde o naliehavú situáciu a nebude existovať iná alternatíva.
Väčšina ľavicových poslancov v dolnej komore parlamentu hlasovala proti opätovnému povoleniu oboch pesticídov. Návrh prešiel s podporou pravicových a mnohých centristických poslancov.
Ľavicové strany už vopred avizovali, že ak Senát návrh schváli, obrátia sa na Ústavnú radu.